El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus cesiones a ERC, uno de los principales socios del Ejecutivo en el Congreso. «No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Me duele como español y como militante», ha asegurado.

«El momento es muy grave, muy grave para España. Estoy muy en contra a lo pactado con los independentistas. Entiendo muy bien lo que está pasando, y lo entienden el 95% de los españoles, también Junqueras, Aragonés y Puigdemont. Esto es serio. Básicamente es lo que parece», ha afirmado Page este martes en declaraciones a los medios en Ocaña (Toledo).

El dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de no contar al resto de líderes socialistas sus pactos con los independentistas. «No hace falta que me expliquen lo que está pasando con reuniones que no van a servir para nada. La mayor parte de lo que veo, lo veo en los titulares de prensa», ha admitido.

«No es de izquierdas pactar con delincuentes, que no nos tomen por tontos. Un Código Penal no puede hacerse a la medida de los culpables. No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles», ha advertido Emiliano García-Page.

Así se ha mostrado en alusión a las cesiones del Gobierno de Sánchez a ERC para derogar el delito de sedición y reformar el delito de malversación, los dos tipos penales por los que fueron condenados los golpistas en el Tribunal Supremo por el 1-O.

«Sé que esto pasa, que la gente es tonta y se olvida. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. Este es un momento grave para la política española. Es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva, esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno y lo soy porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al Gobierno tiempo atrás», ha reiterado Page, visiblemente enfadado.