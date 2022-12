El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado la próxima celebración del Día de la Constitución para defender que la Carta Magna necesita «un reaseguro» ante aquellos que pretender socavar su espíritu, a modo de «antivirus democrático», en alusión a los partidos independentistas.

«Y en España, tengo muy claro que antes o después, más tarde o más temprano, hay que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar la Constitución, o a quien quiera hacer referéndums ilegales», ha añadido el barón socialista, en plena polémica por la supresión del delito de sedición por parte del Gobierno. Esta última propuesta coincide, precisamente, con lo que también viene reclamando el Partido Popular.

«Ahora no toca»

Desde que Sánchez avanzó la eliminación del delito por el que fueron juzgados los líderes del referéndum ilegal, Page ha considerado que con ello «se abarata el ataque a la Constitución», si bien no ha cerrado la puerta a plantear ese debate «dentro de uno o dos años», algo que ha considerado «legítimo».

«Lo que más me preocupa es que creo que este debate hoy en realidad no toca. Lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de Justicia españoles», valoró hace unos días. Page ha considerado que no compartir la reforma en este momento «no significa que no busquemos la convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España».

El dirigente socialista tampoco ha descartado que «a medio plazo» pueda reformarse el Código Penal con los partidos constitucionalistas. En su opinión, la excusa de Sánchez de homologar la legislación a otros países europeos «no es un argumento jurídico negativo». Ese argumento, sin embargo, no se sostiene, pues la mayoría de países europeos tipifican con mayores penas el ataque a la unidad de la Nación. La Unión Europea, como también publicó OKDIARIO, nunca reclamó a Sánchez la supresión del delito de sedición, que sustituye ahora por otro de «desórdenes públicos agravados», lo que reduce la condena de 15 años a sólo cinco.