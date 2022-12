Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición, es hoy un hombre feliz. El líder de ERC, en libertad desde hace más de un año tras ser indultado por el Gobierno, celebra ahora que el delito por el que fue condenado vaya a desaparecer el ordenamiento jurídico y que la reducción de penas de la malversación le vaya permitir volver a la actividad política. Pero al líder independentista le falta un objetivo por conseguir. Y ya lo ve cerca: «Organizar un referéndum no está en el Código Penal y convocarlo, aunque sea de forma unilateral, es una vía democrática».

ERC anunció este lunes que someterá a ratificación de sus militantes la negociación de un acuerdo de claridad con el Gobierno de España para sentar las bases de un referéndum de independencia en Cataluña. La propuesta está recogida en la ponencia del partido que se votará el 28 de enero en el congreso de ERC y será su hoja de ruta para los próximos cuatro años. ERC propone reconocer que los catalanes serán partidarios de la independencia si hay un mínimo de 50% que acude a votar y un 55% lo hace a favor del sí.

Este denominado acuerdo de claridad para celebrar un referéndum de independencia será presentado por ERC en la mesa de diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abierta con el de la Generalitat de Cataluña.

En una entrevista en Ràdio 4 y La 2, Junqueras ha dejado claro que «un referéndum no está en el Código Penal y por tanto no es un delito». «ERC defiende todas las vías democráticas» para alcanzar la independencia, ha apuntado. Al ser preguntado si ¿también la unilateral?, el ex vicepresidente de la Generalitat ha insistido en que «ERC defiende todas las vías democráticas». Y ante la insistencia de la entrevistadora al preguntar si «la vía unilateral es una vía democrática o no», Oriol Junqueras ha respondido: «Todas las vías que permitan que la ciudadanía pueda decidir sobre su futuro, votando respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales es evidente que es una vía democrática».

Estas declaraciones se producen justo un día después de que ERC y el PSOE alcanzaran un acuerdo para rebajar las penas del delito de malversación, por el que Junqueras y otros líderes del golpe del 1-O están inhabilitados para el ejercicio de cargo público. De ahí que el líder de ERC haya celebrado los pasos que el PSOE ha dado para acabar con lo que Junqueras considera como «represión» del movimiento independentista, con la derogación del delito de sedición como principal hito.

Palabra de Bolaños

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha salido al paso de las intenciones de Junqueras descartado que vaya haber un referéndum en Cataluña «ni por la vía unilateral ni para la vía pactada». Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE , al ser preguntado por la nueva hoja de ruta de ERC de plantear un futuro referéndum en Cataluña y por la posición que adoptaría el Gobierno si se produce una convocatoria de esas características por la vía unilateral.

Sin embargo, las palabras de Bolaños, por taxativas que sean en su literalidad, pierden fuerza cuando se interpretan a la luz de todo lo que el Gobierno ha hecho estos meses tras negar que fuera a acometerlo. Así, por ejemplo, no se iba a pactar nunca con Bildu, Sánchez no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno, la sentencia del 1-O se iba a acatar con el cumplimiento íntegro de las penas, la gobernabilidad de España no iba a descansar sobre los partidos independentistas y el CGPJ iba a dejar de ser elegido por los partidos políticos.

Quizá por estos antecedentes, Alfonso Guerra, histórico dirigente del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno, tenga una opinión distinta a la de Bolaños y se atreva a afirmar que «las dudas sobre la posibilidad de que un referéndum en Cataluña se vaya a hacer ya son pocas porque en todo lo que se ha dicho que no iba a pasar, sí ha pasado».