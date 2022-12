Alfonso Guerra cree que el Gobierno avalará un referéndum en Cataluña: «Las dudas ya son pocas»

El histórico ex dirigente del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez podría avalar la celebración de un referéndum separatista para contentar a sus socios de ERC. «Las dudas sobre la posibilidad de que se vaya a hacer ya son pocas, porque en todo lo que se ha dicho que esto no pasará, sí ha pasado. Es bastante probable que este Gobierno haga un referéndum de autodeterminación aunque disimulándolo, lo van a endulzar», ha afirmado.

Guerra ha arremetido contra la estrategia del Ejecutivo de Sánchez de reformar el Código Penal para contentar a sus socios separatistas porque «son insaciables». «Los independentistas son más suaves en sus expresiones porque les están dando lo que piden, pero es un error porque son insaciables. Legislar ad hominem es una forma de corrupción», ha apostillado este martes en una entrevista concedida a Onda Cero.

Alfonso Guerra considera que el Gobierno del PSOE con Podemos ha dejado «desprotegida a la democracia española que ha costado mucho conseguir». Cree que los independentistas están preparando otro referéndum y advierte que «pueden repetir lo que hicieron en 2017 sin que haya desórdenes públicos y que no se les pueda acusar de nada».

«Coherencia»

El ex vicepresidente del Gobierno se siente «decepcionado» con Pedro Sánchez y ha recordado que él le apoyó en sus decisiones «cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu». «Yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema», ha apostillado.

En su opinión, asegura que no existe una crítica a Sánchez en el seno del PSOE porque es «una organización muy disciplinada y es muy difícil que la gente se desmarque de las posiciones oficiales». «Hay descontento pero si haces una crítica, en seguida sale un hooligan que dice que tú lo que quieres es que gane el PP», ha recalcado.

«Vaya gloria»

Por último, Alfonso Guerra ha tirado de ironía para criticar las declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguró que pasaría «a la historia por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos», en alusión a Francisco Franco. «Dice Pedro Sánchez que pasará a la historia por la exhumación de un cadáver, pues vaya gloria», ha señalado.

«Tal y como está la política, dentro de poco no lo recordará nadie. Aquí todo vuela», ha zanjado.