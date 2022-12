El pacto entre Pedro Sánchez y ERC para reformar el delito de malversación ha provocado malestar en el seno del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este martes contra Sánchez al considerar que «no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena». Unas críticas que han sido respondidas por el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López: «Yo he dicho mi posición y Page dice la suya. Tú crees que son coincidentes, ¿no, verdad?», ha afirmado, en rueda de prensa. «No coincidimos en lo que dice», ha insistido. Unas palabras que reflejan las discrepancias que este asunto genera en el partido.

El presidente castellano-manchego ha asegurado que la reforma pactada con ERC le «duele como español y como militante». El dirigente socialista ha considerado además que «el momento es muy grave, muy grave para España».

«Estoy muy en contra a lo pactado con los independentistas. Entiendo muy bien lo que está pasando, y lo entienden el 95% de los españoles, también Junqueras, Aragonés y Puigdemont. Esto es serio. Básicamente es lo que parece», ha afirmado. Además, el dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de no contar al resto de líderes socialistas sus pactos con los independentistas. «No hace falta que me expliquen lo que está pasando con reuniones que no van a servir para nada. La mayor parte de lo que veo, lo veo en los titulares de prensa», ha admitido.

«No es de izquierdas pactar con delincuentes, que no nos tomen por tontos. Un Código Penal no puede hacerse a la medida de los culpables. No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles», ha alertado.

Por su parte, López ha considerado que el Gobierno es «valiente» por acometer esta reforma, que abarata el delito de malversación para contentar a sus socios de ERC.

El portavoz socialista ha opinado que un Gobierno «valiente afronta los problemas» y ha sostenido que la reforma de la malversación es una «decisión política» para solucionar un «problema político».

De la misma manera, ha subrayado que las decisiones del Gobierno «están funcionando», considera, porque «nada tiene que ver la situación de Cataluña, que ya no es el primer problema de España, con la de hace cinco años».