El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ríe de los argumentos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar justificar sus pactos con sus socios de ERC. «Esta reforma es lo que todo el mundo piensa. Por tanto yo le diría al Gobierno que no se esfuerce en explicar lo que es inexplicable, que no tiene defensa posible», ha asegurado Page entre risas.

El dirigente socialista no se cree los argumentos de Sánchez para justificar la derogación del delito de sedición y de la reforma del delito de malversación que en los últimos días ha pactado el PSOE con ERC. «Quiero omitir cualquier tipo de valoración moral, Dios me valga. Lo cierto es que lo rechazo en las formas porque un Código Penal no puede hacerse con los votos de los que amparan a los culpables y al mismo tiempo no puede hacerse a la medida de los culpables», ha defendido este martes en declaraciones a los medios en Ocaña (Toledo), tras celebrar el Consejo de Gobierno.

«No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles. Esta gente, los independentistas, ni siquiera han reconocido que lo hicieron mal, ni siquiera han renunciado a volver a hacerlo, es más, están dejando claro ya cuál es su hoja de ruta», ha apostillado.

Emiliano García-Page ha criticado sin tapujos las cesiones de Sánchez a sus socios separatistas. «No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Me duele como español y como militante», ha señalado.

«Es un día muy duro. El momento es muy grave, muy grave para España. Estoy muy en contra a lo pactado con los independentistas. Entiendo muy bien lo que está pasando, y lo entienden el 95% de los españoles, también lo entienden Junqueras, Aragonés y Puigdemont. Esto es serio. Básicamente es lo que parece. ¿O nos vamos a equivocar todos los españoles? No hombre, no», ha recalcado.

«Son delincuentes»

El presidente regional ha defendido que «no es de izquierdas pactar con delincuentes», en alusión a los dirigentes de ERC condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O y que posteriormente el Ejecutivo de Sánchez los indultó. «No es de izquierdas pactar con delincuentes, que no nos tomen por tontos. Un Código Penal no puede hacerse a la medida de los culpables. No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles», ha advertido.

«Sé que esto pasa, que la gente es tonta y se olvida. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. Este es un momento grave para la política española. Es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva, esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno y lo soy porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al Gobierno tiempo atrás», ha apostillado Page, visiblemente enfadado.