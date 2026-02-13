Sánchez desafía a la UE con la regularización masiva de inmigrantes

Si en 2024 gobernaba en España el PSOE de Pedro Sánchez y en marzo de ese año el PSOE argumentó para rechazar la Iniciativa Legislativa Popular que la UE no permitía una «regularización generalizada» de inmigrantes, resulta obvio que la regularización masiva de inmigrantes anunciada ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez no está permitida por la UE. Salvo que entonces, en 2024, el PSOE mintiera para rechazar dicha iniciativa popular. En cuyo caso no estaría haciendo otra cosa que ser fiel a sí mismo, porque lleva mintiendo desde que llegó al poder. Porque, además, la regularización masiva que ha anunciado el Ejecutivo lo será por la vía del real decreto, sin pasar por el Parlamento. La Comisión Europea ha advertido que el permiso de residencia no puede ser considerado «un cheque en blanco» para desplazarse por la UE y que existen «reglas claras» que deben considerarse a la hora de proponer regularizaciones. Exactamente las reglas que se ha saltado el Gobierno para imponer una regularización de espaldas ya no a Europa, sino al mismísimo Parlamento de España.

Fue el portavoz socialista Luc André Diof quien en una comisión de Trabajo del Congreso dijo que el marco jurídico europeo «no permite una regularización generalizada». «Lo que nos permite ahora es lo que estamos haciendo, que es la reforma del reglamento de extranjería», concluyó, apostando por «una inmigración circular», con la contratación de trabajadores en países de origen. El PSOE apostó entonces por una regularización «caso a caso», de acuerdo con lo establecido por la UE. O sea, que el PSOE, según el propio PSOE, se ha saltado el marco jurídico de la UE al anunciar una regularización de 500.000 inmigrantes que será mucho mayor debido al «efecto llamada». Una regularización que, además, será la más permisiva de la historia de España, pues impone dos requisitos menores: acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y llevar residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Esa acreditación no requiere estar empadronado. Servirá cualquier tipo de documento, como una cita médica, un título de transporte, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero. Este es el PSOE de Pedro Sánchez, un partido que ha hecho del embuste su forma de hacer política.