Mientas escribo este artículo son ya 262 los depredadores sexuales que han visto reducidas sus condenas gracias a la ley del sólo sí es sí de Irene Montero y Pedro Sánchez, pero al ritmo al que está subiendo esa cifra seguramente cuando se publique sean ya 275 o más. Las rebajas están siendo desde un año en los casos en que habían sido condenados por una sola violación, hasta más de tres años de reducción de condena para los violadores múltiples condenados a 18 o 20 años. Por ese motivo son ya más de 30 los violadores que han sido excarcelados. Uno de los últimos ha sido un violador reincidente de Lérida que había sido condenado por abusar de 19 mujeres, entre ellas, varias menores, el cual cometió su primera agresión sexual con 14 años y desde entonces no ha parado de atacar a mujeres cada vez que disfrutaba del menor permiso penitenciario.

La ley Montero ha rebajado la condena del violador reincidente de Lérida en seis años y ayer fue puesto en libertad. ¿Cuánto tardará en atacar a otra niña? ¿Sólo la violará o también la asesinará? Por desgracia, no tendremos que esperar mucho para obtener estas respuestas. Los estudios científicos que tratan de calcular la tasa de reincidencia en delitos sexuales intentan convencernos de que este dato es bajo, en torno a un 20%, lo que choca bastante con la percepción que tiene la sociedad. La realidad es que esta tasa de reincidencia está calculada en base a condenas firmes y una gran parte de los delitos sexuales que comenten los reincidentes no se conocen, porque se corresponden con abusos que, o bien no se denuncian, o bien no se descubre al agresor.

Además, todos sabemos que hay tres clases de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y… las estadísticas. La tasa de reincidencia se calcula sobre el conjunto de los violadores, donde se encuentra tanto el menor que una vez abusó de una amiga y ha realizado terapias de reinserción, como el depredador sexual que cada vez que ha tenido oportunidad ha intentado violar. La evidencia científica demuestra que, cuando se evalúan correctamente los factores de riesgo, tanto sociológicos como psicológicos o psiquiátricos, y los informes de los técnicos de prisiones clasifican un perfil como de «alto riesgo», como ocurre con el violador reincidente de Lérida excarcelado ayer, la posibilidad de que finalmente se confirme la reincidencia advertida por los técnicos de prisiones es superior al 60%, según el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia GEAV de la Universidad de Barcelona.

Cuando empezaron a producirse las primeras rebajas de condenas e Irene Montero acusó a los jueces de prevaricar al incumplir su ley por machismo, pese a que la mayoría de jueces son mujeres jóvenes, todos pensamos que estas reducciones eran una consecuencia indeseada del analfabetismo de la ministra y su equipo. Pero muy pronto comenzamos a saber que previamente habían sido advertidas por todos los organismos jurídicos consultados, con lo que la ignorancia ya no justificaba el error y había que empezar a pensar quizá en soberbia infantil, como dijo Manuela Carmena. Pero enseguida escuchamos declaraciones desde la extrema izquierda que exigen desviar el debate del ámbito penal y rechazan el aumento del punitivismo, como las de la ex podemita Clara Serra. En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, restó públicamente importancia a la duración de las penas de los violadores, riéndose de las excarcelaciones.

Por tanto, debemos confirmar que las rebajas de penas y excarcelaciones son un efecto deseado de la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero y Pedro Sánchez y este es el único motivo por el que se niegan a corregirla. Mientras aumenta cada día el número de violadores beneficiados y excarcelados debemos hacernos ya esta pregunta: ¿Qué va a decir Irene Montero cuando alguno de sus excarcelados viole o asesine a una mujer o a algún menor?