La excarcelación de agresores sexuales gracias a la Ley del sólo sí es sí es un tema recurrente en las charlas «feministas» de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, Pam. La número dos del Ministerio de Igualdad frivoliza en otro de los podcast de Podemos, Feminismo para todo el mundo, sobre la salida adelantada de «violadores a la calle», e ironiza con que será motivo de conversación en sus reuniones familiares. OKDIARIO ya reveló otro vídeo, emitido con posterioridad, en el que Rodríguez se mofaba también de las excarcelaciones. La grabación generó una cascada de reacciones, con peticiones de dimisión incluso desde el Partido Socialista.

La revisión de condenas a violadores es un tema habitual de Ángela Rodríguez en estos podcast en los que, en tono distendido, entre bromas y carcajadas, aborda asuntos relacionados con el «feminismo», acompañándose de asesoras del Ministerio, miembros de Podemos y afines al partido.

Por el momento, Podemos ha emitido tres entregas, y en dos de ellas, la secretaria de Estado se refiere, mofándose, a la salida de los «violadores a la calle».

Pese al incesante goteo de rebajas de penas a agresores sexuales y la lógica preocupación entre las víctimas, la dirigente de Igualdad se refiere con sorna a las excarcelaciones: «A lo mejor hay que tirar las gambas por el aire cada vez que te pregunten cualquier cosa que sea incómoda, como si vas a tener hijos», comienza diciendo Pam en el podcast Desmontando la Navidad, en el que ella y sus acompañantes charlan entre bromas y risas sobre las citas familiares.

A continuación, apunta con sorna a su «porra» de «temitas» que «van a salir en la cena». El primero de ellos, «los violadores a la calle». «Van a ser todas vuestras putas leyes, parad ya», acompaña entre risas otra de las tertulianas.

«La parte que me gusta muchísimo es la cantidad de peña que me va a decir: lo que tenéis que hacer es… Llevan meses pensando en cómo solucionar cada una de las crisis mediáticas del Ministerio de Igualdad, son politólogos, vulcanólogos, expertos en Covid-19 y en Derecho transitorio», ironiza la secretaria de Estado sobre la disposición transitoria que no recoge la Ley del sólo sí es sí y que hubiera evitado en muchos casos la rebaja de condenas.

«La carta de Los Reyes Magos de este año con transitoria por si acaso, chicas, no sabemos lo que puede pasar», añade otra participante en la charla, provocando las carcajadas del resto.

En otro momento, la secretaria de Estado comenta también, refiriéndose a sus familiares: «Lo de los violadores me lo explicas, lo de la sedición, también. Quiero hablar de todos estos temas y me los tienes que explicar y no vale argumentario Ana Rosa Quintana». «Como conocen las leyes, se las han leído y conocen mejor que nadie todo lo que hacemos… soy todo oídos», se queja.

Polémica

Al cierre de esta información, más de 200 delincuentes sexuales ya se habían visto beneficiados en sus condenas gracias a la ley impulsada por Irene Montero. Más de una veintena han sido excarcelados, entre ellos, el violador de una mujer que ha tenido que huir de su localidad tras recibir amenazas de muerte de su agresor.

OKDIARIO ya reveló hace unos días otro vídeo en el que Ángela Rodríguez se mofaba de las salidas de prisión: «De los creadores de las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas llega… ¡los violadores a la calle!, ¡miles, oleadas!», bromeaba la alto cargo de Igualdad en otro de los podcast de la serie Feminismo para todo el mundo. Incluso restaba importancia al tiempo de prisión para los agresores, insinuando que da igual «que un señor esté 11, 12, o 10 años y 5 meses»en prisión cuando lo que se está planteando es «acabar de verdad con la violencia machista».

Ese vídeo generó una sonora polémica y un evidente malestar en La Moncloa. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tachó las palabras de «muy desafortunadas», apostillando que es un tema con el que «no conviene frivolizar». Otras ministras socialistas coincidieron en la crítica, reprochando que no se puede ironizar al hablar de violencia de género, así como el tono utilizado en sus declaraciones, impropio del cargo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Pedro Sánchez su destitución inmediata. Las víctimas de violencias sexuales pidieron también la dimisión.

Rodríguez, no obstante, rechazó dimitir y rectificar sus declaraciones y atribuyó la polémica a una «manipulación», pese a que las imágenes no dejaban lugar a dudas. Este nuevo vídeo demuestra que, una vez más, la secretaria de Estado frivoliza con una calamidad que insiste en minimizar y a la que recurre como un tema ligero en sus tertulias «feministas».