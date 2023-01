A la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, le molestan las críticas por la revisión de condenas a agresores sexuales con la ley del sólo sí es sí. La polémica norma, impulsada por el Ministerio de Irene Montero, ha provocado ya la rebaja de penas a 139 delincuentes sexuales condenados -al cierre de esta información-, y algunos de ellos han sido incluso excarcelados. Sin embargo, la salida de prisión de los violadores no parece provocarle una excesiva preocupación a la dirigente de Igualdad, a la vista del tono jocoso con el que se ha referido al asunto en un reciente foro organizado por Podemos, Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?

«Es verdad que para las víctimas la Justicia es importante, para la reparación, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, no quiero minusvalorar la relevancia que ello tiene», expone en la charla.

«Pero es verdad», reflexiona a continuación, «que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya, o haberla violado ya…», quitando así importancia a la revisión de condenas: «Cuando lo que cuando te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, con la violencia machista, que un señor esté 11, 12, o 10 años y 5 meses, dependiendo de qué audiencia provincial esté analizado el caso…». «Esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad… «, prosigue, entre risas.

«¿Qué está pasando con los violadores a la calle?», se pregunta a continuación, quejándose de que «es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha»: «De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega ¡los violadores a la calle! ¡Miles, oleadas!», comenta a carcajadas, provocando las risas del resto de participantes. Una de ellas, María Naredo -asesora de la ministra Irene Montero- califica de «bulo en toda regla» las informaciones sobre la salida de violadores.

«¿No querrás decir que los jueces pueden interpretar el Código Penal, no? ¿No querrás decir que pueda haber algún operador jurídico que sea un poquito machista, no?», interrumpe Pam Rodríguez.

La secretaria de Estado de Igualdad arremete además contra el PSOE, recordando que la ley «se empezó a escribir en 2018, con el saber de algunas feministas» y pasó, entre otros, «por el Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia, que establece todo lo relativo a las penas, por si a alguien le quedaba alguna duda».

Asimismo, lejos de asumir responsabilidades, considera que «se ha convertido a las feministas y nuestras luchas en el objetivo a batir» porque «la violencia contra las mujeres, la misoginia, es el eje de la extrema derecha».

«La violencia machista no es una lacra, no es una enfermedad, no es casual, no es un volcán en La Palma, es estructural y tiene responsables, tiene agenda política llevada a cabo por personas y estructuras y diferentes actores institucionales y mediáticos que ejercen espacios de responsabilidad», expone, arremetiendo contra tertulianos «que niegan la existencia de violencia machista» o contra la «represión» a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras acusar al PP en el Congreso de los Diputados de fomentar la «cultura de la violación».

Pam carga además contra los jueces. «Hay jueces y sentencias abierta y dolorosa y descaradamente machistas» y «algún operador jurídico al que le pueda faltar alguna información al respecto de la perspectiva de género…», señala.