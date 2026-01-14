Al PSOE le pillan con la baliza en la mano

Nos preguntábamos ayer en un editorial qué escondía el ‘balizazo’, la obligación impuesta por la DGT, dependiente del Ministerio del Interior, de que todos los vehículos en circulación lleven la denominada baliza V16, pese a que su utilidad está siendo ampliamente cuestionada. No hay que ser muy sagaz para sospechar que hay gato encerrado, porque la empresa creadora de la baliza –Netun Solutions SL– ha recibido en los últimos años más de 2,2 millones de euros en ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez. La empresa se constituyó en 2016 con domicilio social en Vigo (Pontevedra), pero fue a partir de la pandemia cuando empezó a hacer caja con la generosa ayuda del Ejecutivo socialista. ¿Y quién fue el máximo valedor o padrino de esta compañía que ha dado el pelotazo con la baliza? Pues ni más ni menos que David Regades, secretario general del PSOE en la provincia de Pontevedra y ex diputado socialista en el Congreso, que fue quien pilotó la puesta de largo de la empresa inventora de la baliza V16 en la nave de Nigrán. Hay documento gráfico del momento: era el comienzo del despegue de una compañía que disparó su cifra de negocio bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Su facturación se ha incrementado en un 1.000% desde 2018, coincidiendo con la percepción de dichas ayudas públicas.

Como aquí faltan muchas explicaciones, no estaría de más que el Gobierno detallara las razones por las que fue tan generoso con esta empresa apadrinada por un dirigente del socialismo gallego. ¿Es que acaso daba por descontado que en 2026 impondría la obligatoriedad de la baliza? Todo se presta a la sospecha. Ya no es que la baliza genere dudas entre los expertos, sino que su implantación por decreto desprende un tufo que apesta. Faltaba que apareciera alguien del PSOE y ya lo tenemos: David Regades, que no es precisamente un cualquiera en el socialismo gallego. El círculo se estrecha.