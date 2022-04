Como vemos que los socialistas están un poco despistados, y se empeñan en dar explicaciones y en disculparse por lo que los separatistas llaman “Catalangate”, y que en realidad es el “Golpistasgate”, vamos a darles unas lecciones de primero de parvulitos para que los líderes del PSOE dejen de hacer el ridículo y, sobre todo, de desgastar las instituciones de nuestro país en su empeño de agradar a unos partidos, los secesionistas, cuyo único interés es convertir a millones de españoles en extranjeros en su propio país dinamitando la unidad nacional.

Me sabe mal darles a ustedes, queridos lectores de OKDIARIO, la tabarra otra semana a costa del espionaje a los móviles de diversos líderes separatistas con el programa Pegasus, pero lo hago con la esperanza de que si conocen a dirigentes del PSOE les hagan llegar estas lecciones que, si las siguen, les valdrán para dejar de ser compañeros de viaje de unos supremacistas empeñados en considerarse superiores al resto de españoles.

Primera lección: “Esquerra Republicana, la CUP y Junts son partidos golpistas”. Repetimos más lentamente, por si alguien se ha perdido: “Es-que-rra Re-pu-bli-ca-na, la CUP y Junts son par-ti-dos gol-pis-tas”. ¿Por qué son partidos golpistas? Porque quisieron dar un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017 violentando la Constitución democrática de nuestro país y porque previamente aprobaron en el Parlament unas leyes dictatoriales que excluían del juego político a los partidos de la oposición –también a los socialistas- y eliminaban la división de poderes, sometiendo el poder judicial al ejecutivo de Puigdemont. A los partidos golpistas, repetimos “par-ti-dos gol-pis-tas”, se les ha de controlar y, si es preciso, espiar para que no atenten contra los derechos civiles de millones de españoles, entre ellos muchos catalanes. Espiar a golpistas, bueno. No espiar a golpistas, malo, porque pueden ganar y acabar con nuestra democracia. ¿Queda claro, mis queridos alumnos? Bolaños, ¿has tomado nota? Meritxell, ¿lo has pillado?

Segunda lección: Si te pillan espiando a partidos golpistas, no tienes que pedirles perdón. Recuerda, son partidos golpistas (gol-pis-tas) que quieren acabar con nuestro sistema democrático. Además, conviene no indultarles porque entonces se creen que sus delitos no son delitos y que lo que han hecho está bien. Y no: son golpistas (gol-pis-tas), piensan como golpistas (gol-pis-tas) y actúan como golpistas (gol-pis-tas), por lo que han de estar en la cárcel el tiempo suficiente para que se les quite las ganas de serlo. Y si les espías para que no lo vuelvan a hacer, asúmelo, di que lo haces porque son golpistas (gol-pis-tas) y que además lo hiciste bajo supervisión judicial. Los españoles lo entenderán e, incluso, alguno te votará pensando que al fin el PSOE hace lo correcto. ¡Pedro, si no atiendes te haré escribir en la pizarra quinientas veces “Oriol Junqueras cree que España es un país fascista”!

Tercera lección: Los golpistas separatistas espiados tienen un talante supremacista y piensan que lo que llaman “españoles” –ellos creen que no lo son, porque piensan que son de una raza superior con una cultura más refinada y unos valores más avanzados– son seres inferiores. Repetimos: los secesionistas son golpistas (gol-pis-tas) y supremacistas (su-pre-ma-cis-tas), dos buenas razones para controlarles y que no consigan llevar a cabo sus planes de privar de derechos civiles a los que ellos consideran “infraseres”, básicamente unos cuarenta y tres millones de españoles, los que no votan a partidos de este tenor. Por esta razón se gastan centenares de millones de euros en televisiones autonómicas y otros medios generosamente subvencionados en los que predican el “puta España” y el odio a todo lo español. Porque desprecian a la gran mayoría de habitantes de nuestro país. Repetid conmigo, tú también Adriana: “Son supremacistas y se creen superiores, porque para ellos los que no son independentistas son seres inferiores”.

Cuarta lección: queridos socialistas, recordad, por si se os había olvidado, que en Cataluña estos partidos golpistas (gol-pis-tas) os han llamado carceleros, os han señalado en redes, han amenazado a vuestros líderes y han vandalizado vuestros locales. Sus bandas de la porra han golpeado y amedrentado a líderes de todos los partidos no separatistas y han atacado a entidades cívicas como Societat Civil Catalana o S’ha Acabat! Espiar a los violentos que atentan contra la democracia es bueno. No espiar a los jefes de los ‘incontrolados’ separatistas es malo. Venga, María Jesús, que estás cerca del “progresa adecuadamente”.