Margarita Robles ha vuelto a poner en su sitio a los golpistas catalanes, lanzados en tromba esta mañana contra la ministra de Defensa por el uso del programa Pegasus: a sus preguntas ha respondido con uno de sus habituales zascas, porque qué esperan de un Estado cuando amenazan con declarar la independencia y para conseguirlo buscan el apoyo de Rusia.

Robles no ha citado directamente a Rusia, pero estaba muy claro a quién se refería cuando ha acusado a los independentistas de entablar «relaciones» con dirigentes del país que ha invadido Ucrania.

La ministra de Defensa no se ha amilanado en una sesión de control en la que le esperaba una batería de preguntas sobre el Centro Nacional de Inteligencia, diana de las acusaciones de espionaje a los políticos catalanes. Y se ha bastado ella sola, porque cuando le ha llegado el turno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había abandonado el hemiciclo tras responder a sus preguntas y escuchar las de las vicepresidentas del Gobierno.

En sus respuestas a Junts, PNV y la CUP, la ministra de Defensa ha garantizado que tanto el Gobierno como sus organismos públicos cumplen «escrupulosamente» la ley y ha emplazado a la comisión de Gastos Reservados del Congreso para poder dar todas las explicaciones, ya que las actuaciones del CNI están sujetas a secreto por ley. «A lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido». Todo un aviso a navegantes.

Y a continuación ha preguntado ella a los independentistas «qué tiene que hacer» un Estado o un Gobierno cuando se vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas o «está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania».

«Aparecer como víctimas»

«Les viene bien aparecer como víctimas, pero no les he oído nunca defender los principios básicos del Estado de derecho y los derechos y libertades de todos los ciudadanos», ha replicado a la diputada de la CUP Mireia Vehí.

A Margarita Robles se le ha notado que ha tenido que morderse la lengua, ya que como ha dicho no puede hablar abiertamente del asunto porque la ley impide dar detalles de las actuaciones del CNI, incluidos los programas que utiliza, para rebatir las acusaciones «sin pruebas» que está recibiendo.

«No se puede venir haciendo manifestaciones sin soporte probatorio. Estamos en un Estado de Derecho y todos estamos sometidos a la ley», ha advertido a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Por ello, ha insistido en la importancia de que «cuanto antes» se constituya la Comisión de Gastos Reservados para que ahí «salga todo» y los diputados puedan conocer toda la documentación. «No se preocupe que en esa comisión todo saldrá claro», ha garantizado adelantando la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, y «todos los que sea necesario».

Sin embargo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avisado de que las explicaciones en esa comisión no serán suficientes, ya que su experiencia en anteriores legislaturas demuestra que «ahí nunca se ha contado un secreto». Frente a esto, ha pedido una comisión de investigación abierta y la desclasificación de los documentos.

Vetos cruzados

Robles ha insistido en la importancia de la comisión de secretos parlamentaria y ha culpado a todos los partidos de que no haya sido posible su constitución a lo largo de la legislatura como consecuencia de sus vetos cruzados.

La ministra también ha rechazado la preocupación de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por el hecho de que partidos como ERC o Bildu puedan formar parte de ese órgano. «Es como si al ladrón que quiere robar un banco le dan la contraseña de la caja fuerte», ha avisado Arrimadas. «Yo estoy encantada de que se constituya esa comisión», ha replicado Margarita Robles, que cree que ahora está en situación de «indefensión» frente a acusaciones «sin soporte probatorio».

La portavoz de Junts cree que el Gobierno debe permitir una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido, ya que en caso contrario «todos serán cómplices. De hecho, ha señalado a Sánchez como «el máximo responsable» del espionaje al independentismo «mientras no se pruebe lo contrario».

También el PNV ha pedido esa investigación, además de la modificación de la ley que impide conocer datos del CNI y la desclasificación de documentos. «El CNI no está indefenso, indefenso está este Parlamento y la tan cacareada democracia plena de España», ha sostenido Esteban, que ha preguntado por qué hay que «creer en contra de toda evidencia» que el centro de inteligencia actúa bajo parámetros oficiales y que el juez ha autorizado escuchas a decenas de personas durante meses.

Este escándalo, a su juicio, no se limita a los afectados por ese espionaje sino que «debería preocupar a todo el mundo». «Usted se ha convertido en una mera aplaudidora de las fuerzas de seguridad», ha reprochado a Margarita Robles preguntándose dónde ha quedado la «juez progresista» que fue y que, a su juicio, estaría hoy preocupada por lo que está sucediendo «y no se conformaría».

Principios básicos

«Lo que una juez progresista se escandaliza es que usted libremente pueda hacer atribuciones sin ningún material probatorio en no sé qué espionaje en base no sé qué medio de comunicación», ha respondido Robles, que cree que eso «ataca cualquier principio básico del Estado de Derecho».

Sin embargo, la diputada de la CUP Mireia Vahí ha insistido en que los medios de comunicación son los que están aportando información y ha compartido que este «escándalo» no se «arregla» con «un par de rondas» en la comisión de secretos oficiales. «Es un escándalo público y merece de explicaciones públicas», ha avisado poniendo en duda que el CNI cumpla la ley. «La única justificación que nos viene a la cabeza es que cuando se trata de salvaguardar la unidad de España todo vale», ha reconocido.

Las explicaciones de Robles solo han convencido a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que sin embargo ha preguntado por qué entonces el Gobierno se «arrastra» a «pedir perdón» a los independentistas, cuestiona al CNI y «premia» a quienes realizaron un referéndum ilegal convirtiéndoles en «socios» del Ejecutivo.

Arrimadas ha pedido a Robles un paso al frente como «mujer valiente» y ha avisado a los independentistas de que no aceptarán sus «lecciones morales». Además, les ha dado un consejo y les ha recomendado que no delincan y no den golpes de Estado si no quieren ser espiados. «Una democracia se defiende de los que les atacan -ha asumido-. Y no siempre van a tener la suerte de encontrar a Sánchez en Moncloa dispuesto a bajar la cabeza ante ustedes e indultarles».

Margarita Robles ha pedido sin embargo a la líder naranja que no haya una «disociación» entre el Gobierno y ella, que está «muy honrada» de formar parte del Ejecutivo de Sánchez, y ha insistido en el «orgullo» que siente del CNI y de todos los servidores públicos que trabajan para que los ciudadanos puedan gozar de «derechos, garantías y libertades».