Manual del autócrata: cuando la justicia te investigue, carga contra los jueces

No es una frase más, sino la piedra angular de un plan consistente en incluir a los jueces dentro de esa «fachoesfera» que Pedro Sánchez utiliza como chusco pretexto para laminar la separación de poderes del Estado de Derecho. Sánchez ha dicho que «el PP juega con las cartas marcadas» porque supuestamente conoce las decisiones judiciales antes de tiempo, todo un ataque a la justicia con el manido argumento de la izquierda radical de que los jueces son de derechas y de que forman parte de una pérfida estrategia para acabar con su gobierno. En realidad, lo de Pedro Sánchez es una pura demostración de impotencia, porque acosado por los escándalos de corrupción ha decidido que la mejor defensa es arremeter contra el poder de los jueces.

Todas las asociaciones judiciales consultadas por OKDIARIO consideran muy graves las declaraciones del presidente del Gobierno. Esto no va de izquierdas o derechas, sino de respetar las más elementales reglas de la democracia. De ahí que las asociaciones judiciales consultadas tachen de «muy graves» sus palabras y potencialmente dañinas para la confianza en la Justicia y la estabilidad del Estado de Derecho.

Pero, no nos engañemos, la reacción de Pedro Sánchez no es ninguna novedad. Es lo que lleva haciendo desde que llegó al Gobierno: trasladar la infame idea de que quien no comulga con su ideario es un enemigo en potencia, un peligroso reaccionario contrario al progreso que encarna su Ejecutivo.

Sánchez es un autócrata que no puede soportar que la justicia investigue a su mujer por la sencilla razón de que se cree investido de un poder ilimitado. Por eso sangra por la herida de su inmensa vanidad y ha dicho que los jueces forman parte de un siniestro plan para tumbar a su Gobierno. Es la clásica reacción del dictador: la victimización como estrategia para vender la falsa idea de que él y su Gobierno son objeto de una siniestra campaña de los enemigos de la democracia. Nada original, por cierto.