Gracias por su defensa de la prensa libre, Majestad

Mal que les pese a algunos apóstoles del sectarismo más recalcitrante, el Rey ha recibido en audiencia a una representación de OKDIARIO, al cumplir este medio digital su décimo aniversario. El hecho de que Felipe VI nos haya recibido en audiencia supone un reconfortante y valeroso apoyo a la prensa libre en un momento especialmente sensible por el creciente acoso del Gobierno a los medios críticos.

Durante el encuentro, Eduardo Inda, director del periódico, pronunció un breve discurso en el que reafirmó nuestro compromiso con la Monarquía constitucional y parlamentaria, expresión de un modelo político de Estado que durante décadas se ha erigido en pilar fundamental de la democracia española, la misma que ahora -como se encargó de subrayar Inda ante el Monarca- se enfrenta a graves desafíos. OKDIARIO es un medio que ha hecho de la defensa de la libertad una seña de identidad insobornable. A los diez años de vida, erigido como uno de los grandes referentes del periodismo nacional, OKDIARIO no ha abdicado ni mercadeado nunca con sus valores fundacionales -de ahí que a algunos les molestemos tanto-. Nuestro ideario liberal sigue intacto; nuestra independencia, incólume, y nuestra defensa del marco constitucional que consagra la unidad de España más activa que nunca, tal vez porque nunca antes haya estado más amenazada que ahora.

Para OKDIARIO representa un honor que el Rey nos haya recibido en audiencia. No somos monárquicos por devoción, porque no practicamos el cortesanismo de salón. Como medio de comunicación no entendemos el ejercicio del periodismo sin la crítica, pero en las circunstancias actuales la defensa de la Corona que encarna Felipe VI es una obligación moral ante las amenazas de demolición del régimen del 78.

La defensa del Rey, en el actual contexto, es la defensa de los valores de la España constitucional que obró el milagro de reafirmar la democracia. Ese logro en común que ahora quieren dilapidar los adventistas de la III República fue un trabajo titánico que nos obliga más que nunca a salir en defensa de los valores que encarna la Monarquía constitucional. Así se lo expresó Eduardo Inda al Rey. No es una mera expresión retórica, sino un compromiso irrenunciable que concierne a todos y cada uno de los que han hecho y hacen cada día OKDIARIO. Tal vez por eso a algunos les molesta tanto que nos haya recibido el Rey.