Familias interespecie, ‘perrijos’ y otras memeces

Qué suerte tienen los funcionarios andaluces que tienen mascotas pues, como dicen los cursis, sus problemas ya han entrado ‘en la agenda política’. Y lo han hecho de la mano de Teresa Rodríguez, la de Adelante Andalucía, que ha propuesto que puedan disfrutar de permisos por enfermedad o fallecimiento de sus animales.

La candidata muestra así su preocupación por las familias interespecie. Y es que hay gente que considera a sus perros como a uno más de la familia, son los perrijos. No se extrañen por ello si la siguiente propuesta es que estas mascotas sean tenidas en cuenta para la consideración de familia numerosa. Si antes había que tener tres hijos, ahora, con dos y un perro, hala, ya te dan el carnet de familia numerosa general y, si además tienes un periquito, ya eres de categoría especial. Familia interespecie y numerosa. ¿Qué más se puede pedir?

Lo que no nos aclara la andaluza es qué especies darán derecho al permiso. ¿Solo los perros? Eso sería un perrorcado. No me refiero a que también las perras y los perres. Eso por supuesto. Pero por qué no, gatos, peces, aves, reptiles y batracios. Si no voy a poder quedarme a cuidar de mi tortuga cuando pase mala noche, ya no les voto.

Y tampoco nos aclara cuántos días podrán disfrutarse tras el deceso del hámster o del canario. Supongo que no menos que los que se tienen si se trata de un familiar ‘humano’. Alguno quiere más a su bicho que a su suegra, nos dirán. El problema es que empiece a observarse un importante incremento de muertes de animales en puentes como el de semana santa o la Constitución, en los que te cargas al hámster y, con tres días de duelo, empalmas una semana sin pisar el negociado. En fin, no sabemos nada, ni siquiera cuánto tardarán en proponer la siguiente memez. Pero seguro que no mucho.