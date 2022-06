Teresa Rodríguez exige un permiso retribuido para los funcionarios que tengan a sus mascotas enfermas

Adelante Andalucía, coalición de izquierdas liderada por Teresa Rodríguez, propone en su programa electoral conceder «permisos retribuidos» para cuando a los funcionarios se les pongan malas sus mascotas. En la propuesta 1.499 de su programa electoral señalan: «Reconocer la figura de las familias interespecie y los derechos de sus miembros como reconocer permisos retribuidos para casos de fallecimiento y/u hospitalización de animales para los empleados públicos».

También respecto a los animales, Adelante Andalucía se muestra «en contra de todo tipo de maltrato animal, y la tauromaquia no es una excepción». «No podemos entender esta atrocidad como un acto cultural o entretenimiento de ninguna de las maneras, por tanto, la postura de Adelante Andalucía está clara: transición hacia la tauromaquia cero», señalan en su programa.

Algunas de las propuestas en este sentido pasan por «prohibir la participación y asistencia de personas menores de 16 años en pruebas funcionales y entrenamientos a puerta cerrada con reses de lidia, espectáculos y festejos con este tipo de animales y clases prácticas con reses celebradas por escuelas taurinas autorizadas», «suprimir toda publicidad o subvención por parte de las instituciones hacia ninguna actividad (de cualquier tipo) donde se maltrate a ningún animal, ya sea física, etológica o psicológicamente», «luchar por la prohibición de las actividades con cualquier animal, en cualquier festejo, que conlleve alguno de los maltratos descritos anteriormente», o prohibir la «emisión de corridas y festejos taurinos en Canal sur y en horario infantil».

Educación sexual

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha pedido este martes que los niños andaluces reciban educación sexual en las escuelas, polémica abierta tras el libro de texto mostrado por Macarena Olona en el debate electoral del lunes en Canal Sur, en el que se versaba sobre masturbación.

Al respecto, Teresa Rodríguez ha arrancado su argumentación en pro de «una educación afectivo-sexual de calidad» explicando la experiencia personal de una amiga suya, que no se masturbó hasta los 35 años: «A cuenta del debate de ayer, una amiga me ha contado algo brutal: ¿Sabes que me masturbé por primera vez con 35 años? Siempre me dijeron que no me tocara y luego fui a un colegio de monjas y pecado mortal. Total, que me planté en los 35. Mi vida sexual fue otra desde entonces».

La exlíder de Podemos en Andalucía ha explicado que ella comenzó «mucho antes». «De hecho, lo descubrí tan naturalmente que ni siquiera sabía que eso era masturbarse. Nadie me dijo nunca nada malo… ni bueno. Fui a un -colegio- público… Nadie me reprimió, pero nadie me habló sobre lo que pasaría poco después cuando entrara en juego lo afectivo», ha relatado en sus redes sociales.