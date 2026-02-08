Para este viaje del PP no hacían falta alforjas

No hace falta ser muy sagaz, visto el resultado de las urnas en Aragón, para concluir que el PP no ha logrado -ni de lejos- sus objetivos, porque no ha sido Azcón quien ha rentabilizado la caída del PSOE, que iguala su peor resultado, sino VOX, que duplica el número de escaños. Con matices, porque el PP en Extremadura sí logró un parlamentario más, las elecciones aragonesas se parecen mucho a aquellas: el PSOE se derrumba y el destrozo socialista lo aprovecha la formación de Abascal, que en Aragón sale reforzada ante un PP más débil. Y es que, no nos engañemos, Vox se ha erigido como la fuerza emergente en un panorama nacional en el que el socialismo vuelve a tocar fondo sin que los populares aprovechen dicha coyuntura.

Pedro Sánchez es el gran perdedor, por mucho que Pilar Alegría sea quien asuma el varapalo, pero nada o casi nada va a cambiar en Moncloa, pues al fin y al cabo el presidente del Gobierno está en una estrategia de ir convirtiendo en chivos expiatorios de su política a los distintos candidatos socialistas. Primero fue Gallardo, ahora Alegría, piezas achicharradas a las que Sánchez quema en la pira de su particular estrategia de supervivencia. En todo caso, el PP debería saber a estas alturas que Vox ha venido para quedarse y que su estrategia de esperar a que los votantes moderados del PSOE engorden su masa electoral no está dando frutos, porque paradójicamente el trasvase de votos socialistas a Vox es una evidencia. Por tanto, cuidado, porque la actual coyuntura política renta a los intereses del partido de Abascal. Y eso no es una opinión, sino un dato objetivo. Si el PP convocó elecciones en Extremadura y Aragón -decían- para zafarse de Vox, habrá que convenir que no lo han logrado. Mejor dicho: el tiro les ha salido por la culata. Para este viaje no hacían falta alforjas.