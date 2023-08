Condena universal de la ONU a la ley que iba a ser ejemplo para el mundo

La ley del sólo sí es sí, según Pedro Sánchez, iba a ser una ley ejemplo para el mundo en materia de defensa de la mujer, pero esa norma que el Gobierno exhibió como el texto legal más puntero y progresista del mundo ha recibido hasta el reproche de la ONU, pese a que en Naciones Unidas habitan algunos de los más conspicuos fans de Irene Montero y su séquito. Ya hace unos meses la ONU se hizo eco de los efectos «completamente contraproducentes» que, como consecuencia de la reducción de penas a los agresores sexuales, había provocado la ley de Irene Montero, pero ahora el organismo da un paso más al instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que siga adoptando medidas para «remedir los efectos indeseados» de la norma, lo que supone un revolcón en toda regla al Ejecutivo en funciones.

En suma, que la norma que iba a marcar el camino al resto de legislaciones del mundo ha terminado por ser denunciada por la ONU y puesta como ejemplo de lo que no se puede hacer. Irene Montero y su equipo siempre presumieron de que en Naciones Unidas recibían elogios por sus políticas en materia de igualdad, pero ahora las lanzas se han vuelto cañas y su mayor proyecto de legislatura ha terminado por traspasar fronteras para ser condenado de forma universal.

¿Se acuerdan cuando desde Igualdad se deslegitimó a los jueces y se les acusó de no saber interpretar la ley? Entonces decían que no habría rebajas masivas de penas y que todo era una maniobra para generar alarma social. Meses después hasta los amigos de Irene Montero en la ONU han tenido que reconocer que el bodrio legislativo era de tal naturaleza que han instado al Gobierno a tratar de arreglar el desaguisado. Pues ya dirán cómo, porque con la reforma no se evita el daño causado. De eso no se han enterado todavía en la ONU.