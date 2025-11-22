Cloacas ‘made’ Sánchez”: Leire, Paqui y la Bego

Para Ernesto Ekaizer (Cintora) el caso Cerdán fue durante meses un invento de la UCO. Y así lo expandió sin tapujos día tras día en la televisión pública estatal, bien pagado con el dinero del contribuyente (para eso son zurdos) y con risas y chacota incluidas. Para Silvia Intxaurrondo, las comisiones y mordidas son legales, las visas a familiares cerdanísticos y los sueldos a esos mismos familiares algo «normal».

Vaya si existe el caso Cerdán. Vaya si existen las cloacas socialistas instauradas ad hoc para intentar acabar con todos aquellos que están al cabo de la calle de las montañas de detritus amarillo y de la falta de dignidad que se exige a la institución de la Presidencia del Gobierno. Tanto que aquellos que pusieron la mano en el fuego por el corrupto navarro (Sánchez, Montero, Patxi, Bolaños, Puente, Marlaska y toda un equipo de opinadores sincronizados) están hoy en la unidad de quemados y pudiera ser que algunos de ellos hayan reducido a cenizas cualquier posibilidad de continuar en la vida pública.

El imaginario popular ya ha concluido el esquema. Sánchez, tras la imputación judicial a su mujer y hermano, decidió contraatacar para demostrar quién manda en España. Exige a su secretario de Organización, Santos Cerdán («socialista cabal, al que atacan por su honradez») que «limpia todo, limpiar todo», y en esto aparece la periodista (sic) Leire Díez dispuesta a todo: desde tratar de comprar a fiscales, amenazar a oficiales de la UCO, apuntar a periodistas e inventarse bulos y mentiras a todo aquel que busca la basura que rodea a Sánchez. Esto es algo que resulta imposible revertir aunque el sanchismo cuenta con una espectacular máquina inmunda para esparcir su fango.

En definitiva, al día de hoy y a la espera de nuevos hechos comprobados en la misma dirección, la España sanchista se ha convertido en un sainete amarillo con nombre de tres mujeres: Leyre que toca la trompeta mientras baila con visa por cuenta ajena, la Paqui y, al otro lado, la Bego con cátedra universitaria cuando apenas pasó los estudios primarios. Gestionar saunas gays y prostíbulos no le dejaron margen para sacar un título académico real.

Éste es el cuadro objetivo en el que Pedro Sánchez ha convertido una gran nación que todavía llamamos España.