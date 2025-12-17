La última hora del estado de salud de Susana Molina preocupa a sus seguidores

Tal y como hemos adelantado en el titular, Susana Molina ha generado una gran preocupación entre sus seguidores tras revelar que se ha sometido a una prueba médica. La influencer ha compartido una imagen que mostraba un vendaje prominente en la zona del cuello, un detalle que provocó un aluvión de mensajes de inquietud entre quienes siguen de cerca su día a día.

La ex concursante de Gran Hermano explicó que los médicos le habían tomado una muestra para analizar un nódulo situado en su tiroides, un procedimiento habitual cuando se necesita estudiar con detalle esta glándula. «Me han cogido una muestra para analizar un nódulo en la tiroides», ha explicado.

Susana acompañó la fotografía con un mensaje tranquilizador, intentando restarle dramatismo al aspecto del apósito y asegurando que, a pesar de todo, se encontraba bien. Según recoge Telecinco, la propia Molina bromeó con la imagen y calificó la instantánea como «fotodramática», intentando aliviar la preocupación que había suscitado entre sus seguidores.

Última hora sobre Susana Molina

El procedimiento al que se sometió la empresaria consiste en la extracción de una muestra directamente de la tiroides, una glándula ubicada en la parte frontal del cuello encargada de regular funciones esenciales mediante la producción de hormonas tiroideas. Estas pruebas suelen realizarse de forma ambulatoria y están orientadas a descartar posibles anomalías, por lo que forman parte del protocolo habitual cuando se detecta un nódulo que requiere análisis más detallado.

La imagen de Susana Molina con el vendaje en la zona cervical llamó especialmente la atención por su tamaño, aunque el estado visual no implica necesariamente una gravedad añadida. De hecho, la murciana insistió en que la situación estaba bajo control y que se limitaría a esperar los resultados, como ocurre habitualmente en este tipo de estudios clínicos. Su intención era transmitir tranquilidad y evitar que se generaran interpretaciones alarmistas en torno a su estado de salud.

Los compromisos de Susana Molina

Tras someterse a esta prueba, Molina trató de continuar con normalidad su agenda profesional, ya que se encuentra plenamente inmersa en los preparativos de su intervención en los Premios Ídolos, que se han celebrado el 11 de diciembre. Lejos de detener su actividad, la creadora digital aprovechó la mañana siguiente para grabar dos episodios de su pódcast, La sobremesa, uno de ellos especialmente significativo para ella por la participación de una invitada que, según confesó, marcó su estilo en cuestiones de moda, humor y estética desde sus inicios.

En este formato, Susana conversa con distintas figuras del ámbito mediático y digital para abordar sus trayectorias y su visión sobre determinadas facetas de su vida profesional y personal. En una de sus entregas más recientes, contó con la presencia de Sheila Casas y Anna Pascual, con quienes analizó la dinámica de trabajar en familia y el papel de las llamadas mamagers, un rol que se ha vuelto cada vez más común en el entorno de los creadores de contenido.

La situación está controlada

Mientras aguarda los resultados médicos, Susana Molina mantiene su agenda repleta de encuentros vinculados a la gala. Entre ellos, destaca su reciente reunión en Madrid con su amiga Anabel Pantoja, quien compartió una fotografía del momento en sus redes sociales acompañada del mensaje «últimas reuniones madrileñas». La imagen refleja el clima de preparación y compañerismo que rodea a ambas creadoras en los días previos a uno de los eventos más relevantes del año para la comunidad. Las dos han estado en los Ídolo y, como era de esperar, se han convertido en las grandes protagonistas.

A pesar del vendaje aparatoso y del breve paréntesis obligado por la prueba médica, Susana ha seguido cumpliendo con todos sus compromisos profesionales y, por el momento, no ha ofrecido más detalles sobre su estado. Se mantiene a la espera de conocer los resultados que le aportarán mayor claridad sobre el nódulo detectado, aunque sus palabras hasta ahora han transmitido calma y han evitado que la preocupación se intensifique entre sus seguidores.

De momento, la única actualización continúa siendo la imagen del apósito en su cuello y la explicación que ofreció a sus seguidores. Será en los próximos días, o cuando ella lo considere oportuno, cuando comparta más información al respecto. Hasta que llegue el momento, sólo queda esperar.