chiringuito Yoli

Estaba la señora vicepresidenta segunda del Gobierno tan empapada de sí misma que, de repente, todos sus hechos vendidos como «históricos» se han sustanciado con la frialdad de los datos. Han pasado tres años y casi al final de la legislatura se comprueba que la propaganda, por muy inteligente que se plantea y se plantea, es como una pompa de jabón: al final estalla.

Los medios que generalmente viven de la generosidad de un Gobierno que dispara con dinero que no es suyo se han empeñado que Yolanda Díaz, la gallega de El Ferrol donde bien la conocen, es la salvación para permanecer en las mamandurrias. Por de pronto, la que lleva tres años largos instalada en la mamandurria es la propia dirigente comunista. ¡Hay que ver el aggiornamiento producido en la hija del sindicalista de CCOO!

¿Qué es lo que algunos ven en esta muchacha que presumía hasta que fue pillada de masters falsos para convertirla ipso facto en la gran zarina de los ‘rogelios’? Tengo mi opinión. Porque aparece en las teles y actos públicos como una persona ‘educada’, algo que va de suyo en cualquier sociedad avanzada y ‘progresista’. Claro, dirá alguien, que teniendo en cuenta por el paisanaje de la que está rodeada, no levantar mucho la voz le convierte en una gran estadista.

Su ‘contra reforma laboral’ fue en esencia un gran ejercicio de cinismo, convenientemente adobado con el agitprop que les son tan caros. Cinismo y chuleo para los trabajadores en general y los ‘parados discontinuos’ en particular. Llegados a este punto hay que echar mano de los clásicos. Nadie puede dar lo que no tiene. Me lo recordaba hace ya meses el que fuera secretario general de UGT, Cándido Méndez (tipo consecuente), que no veía por lado alguno las virtualidades de la susodicha que vive gratis y a todo pasto en un gran piso levantado en su día por Franco. Los chiringuitos fatuos y pretenciosos no resisten el paso de un mediano vendaval. Nada más hay que echar un vistazo a las cifras (oficiales) del paro durante el pasado mes de enero.