Madrid es Moda: homenaje a la moda de autor

La ciudad madrileña se convierte en un escenario de desfiles y actividades que reivindican la creatividad, la artesanía y el futuro del diseño nacional. Madrid se prepara para nuevas ediciones de Madrid es Moda (MEM), un evento que, bajo el paraguas del programa municipal Madrid Capital de Moda, busca reforzar la visibilidad y el valor de la moda española. Organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), se celebra de manera bianual desde 2015 en paralelo a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), consolidándose como un espacio donde la creatividad se acerca al público y el comercio de la moda adquiere nuevas oportunidades de negocio.

Del 13 al 16 de septiembre de 2025, la ciudad acogerá desfiles, actividades culturales y encuentros que celebran la capacidad de los diseñadores y artesanos españoles para transformar la moda en un motor económico y cultural. La programación completa podrá consultarse en la página oficial de Madrid es Moda; son desfiles donde habrá innovación, tradición y, sobre todo, estilo.

Madrid, una mirada de innovación y tradición

Madrid es Moda cumple una década y lo celebra con un mensaje cargado de simbolismo: rendir homenaje a todos aquellos que hacen posible la moda en España. En esta edición, el evento quiere reconocer no solo a los diseñadores, sino también a costureras, patronistas, talleres, compradores y al público que apuesta por la moda española.

El proyecto tiene un impacto que va más allá de la moda. Al revitalizar el comercio y fortalecer el arte nacional, Madrid es Moda genera un efecto positivo en sectores vinculados como la hostelería, el turismo y el arte. La ciudad se beneficia de una proyección internacional que refuerza su posición como capital de tendencias y motor de la moda. Esta edición busca subrayar el concepto de “Artesanos de lo posible”, donde cada desfile no solo presenta colecciones, sino también historias de esfuerzo, identidad y futuro compartido.

Diez años de impulsar la moda española

Desde su creación en 2015, Madrid es Moda ha sido un punto clave para la proyección de la moda nacional. ACME, como asociación promotora, ha estado trabajando para consolidar un espacio donde conviven tanto diseñadores emergentes como diseñadores veteranos, con el objetivo común de acercar la moda al ciudadano y dignificar los oficios que sostienen esta industria.

El décimo aniversario supone entonces un punto de inflexión para reflexionar sobre todo lo que se ha conseguido, como para proyectar nuevas metas del futuro. En un contexto en el que la moda española busca reafirmar su lugar en el mercado internacional, estos eventos propuestos por Madrid es Moda se convierten, por tanto, en plataformas estratégicas. Con su capacidad de poder unir tradición, innovación y valores culturales, hace que se posicione como un referente para el futuro del sector textil.

Así Madrid no celebra solo la moda, sino que también celebra el arte de crear, el proceso que este conlleva con la combinación de talento, determinación y amor por el oficio. Homenaje que, desde las pasarelas hasta las calles, están reivindicando la moda como una parte esencial de la cultura española.

Además de estar al tanto de lo último en moda, te recomendamos no perderte Otello, en el Teatro Real.