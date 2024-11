El mensaje de los expertos en OKGREEN: «Tenemos que romper los mitos sobre el coche eléctrico»

La electrificación fue el asunto central de la cuarta mesa redonda de la III jornada OKGREEN que, liderada por Andrea Aguado, directora de OKMOTOR, contó con la presencia de Álvaro Rodríguez, propietario de un vehículo eléctrico de segunda mano (FIAT 500), Luis Ovalle, experto en movilidad electrificada, y Lars Hoffman y Santiago Blanco, jefe de producto empresas y AAPP de Smart Mobility de Iberdrola.

Con el único fin de relatar experiencias reales al volante de un vehículo eléctrico, «uno de los pilares para que se haga realidad el cambio a la sostenibilidad que no está calando en España», comenzaba Aguado basándose en los datos de la patronal de fabricantes de automóviles. Su venta ha caído un 10% y haciendo un llamamiento a que la población se desquite del «miedo» a este tipo de coches, introdujo a los protagonistas.

«Además de mi visión, soy usuario de vehículo eléctrico con sus pros y sus contras», confesó Santiago Blanco para comenzar. «Cuando tienes un problema, vas viendo que no hay falta de puntos de recarga en tu día a día. Hay aplicaciones de recarga pública de Iberdrola. Invito a probarlo y desmentir experiencias que hacen mucho ruido», añadió. «En el viaje más largo debería parar una o dos veces», aseguraba al contar su vivencia.

Álvaro Rodríguez relató su día a día, afirmando que era obvio que «necesitaba un coche que se adaptase a eso», refiriéndose al que usa de segunda mano. «Si hubiera ayudas como hay en otros países sería mucho mejor, pero yo compré el coche a un precio razonable y me está dando lo que quiero. Compras el coche con garantía y ya está. Es muy sencillo», confirmó.

«Tenemos que romper los mitos»

Por su parte, Lars Hoffman, habló de cómo convence a la gente para que se anime a esta iniciativa: «Es clave escuchar las experiencias de los usuarios porque todos tememos a lo desconocido. Los inconvenientes son pequeños, pero evitamos muchos otros que teníamos con el coche de combustión. Antes me gastaba una notable cantidad de dinero en gasolina, ahora me levanto todos los días y el coche está listo para servirme», garantizó.

«La limitación me la pone mi cuerpo, no mi coche en sí», decía al ser preguntado por cuántas paradas realiza en un viaje largo. «Hoy en día puedes ir hasta 500 kilómetros sin parar. El coche me comunica donde están los puntos, a diferencia del de combustión, que sólo nos acordamos de parar cuando se enciende la luz roja», ejemplificó.

OKGREEN potencia el coche eléctrico

En cuanto a bulos generados en torno a la electrificación, Luis Ovalle dijo que lo «máximo que tuvo que esperar en un punto de carga eléctrico fueron cinco minutos». «Tenemos que romper los mitos o comunicarlo de otra manera porque es algo totalmente excepcional. El coche eléctrico me ha permitido sustituir dos coches de combustión. En mi familia tenemos dos y nos sirven para todo, viajamos más que cuando teníamos coches de combustión», aseguró.

«El ahorro es increíble. Mi coche no ha estado ni un día indisponible para utilizarse. Todas las semanas iba a la gasolinera y me gastaba 80 euros», a lo que Rodríguez rebatía explicando que él se «dejaba 120 a la semana en zumo de dinosaurio», como catalogó a la gasolina. «Me estoy ahorrando todos los meses 340 euros», insistía el propietario del FIAT eléctrico de segunda mano en esta cuarta mesa redonda de OKGREEN.