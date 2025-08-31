Los expertos ponen el grito en el cielo: encuentran tirado en la basura en Cádiz a un animal en peligro de extinción

Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en España hay 208 especies de fauna y flora en peligro de extinción. Estas suelen ser tratadas con respeto, incluso con cierta distancia. Se habla de ellas con preocupación, sabiendo que muchas desaparecerán sin que podamos evitarlo.

Ahora en la playa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, un grupo de jóvenes se encontró con un animal protegido dentro de un contenedor. Grabaron la escena y la subieron a TikTok. Dijeron que era una manta, pero es realmente un pez guitarra, una de las especies más amenazadas de Europa. ¿Qué hacía ahí? La respuesta de los jóvenes que grabaron el vídeo te dejará sin palabras.

El hallazgo ha generado indignación entre los vecinos y expertos medioambientales, ya que se trata de un animal en grave peligro de extinción cuya presencia en aguas europeas es cada vez más escasa. La grabación se ha hecho viral en cuestión de horas, desatando un debate sobre el desconocimiento general de estas especies marinas y la importancia de protegerlas.

Asociaciones ecologistas ya han pedido una investigación para esclarecer cómo terminó el pez dentro de un contenedor y si se trata de un acto negligente o intencionado. Lo cierto es que este hecho vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de concienciación sobre la biodiversidad marina y el respeto al medio ambiente.

El vídeo revela una mezcla de ignorancia, falta de vigilancia y una ausencia total de sensibilidad medioambiental. ¿Acaso lo pescaron y lo dejaron ahí? ¿Lo agarraron porque pensaban que hacía daño? ¿Pensaban que iba a morder?

El pez guitarra (o guitarrón) puede superar los dos metros y vivir más de una década. Su silueta plana, parecida a la de una raya con cola de tiburón, le da un aire antiguo, casi fósil. Habita en fondos marinos blandos y se alimenta de lo que encuentra en el sustrato: pequeños peces, crustáceos, moluscos. Lo que muchas personas no saben es que es inofensivo para los humanos, no muerde, sólo intenta sobrevivir.

¿Por qué está en peligro de extinción el pez guitarra?

Antes, era común en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo. Se le podía ver desde Portugal hasta Angola, pasando por Mauritania y Senegal. Hoy, prácticamente ha desaparecido de todas esas zonas. Sólo resiste en Cádiz y Huelva.

La razón principal es la pesca. Su carne se come, pero lo que se paga bien de verdad son sus aletas. Además, se reproduce poco y tarda en crecer. Una combinación letal. A eso se suman capturas accidentales, furtivismo y, como se ha visto en Valdelagrana, total falta de conocimiento sobre su valor ecológico.

Por eso nació el Proyecto Glaucostegus, una iniciativa conjunta del Acuario de Sevilla, la Fundación Oceanográfico, la Fundación Azul Marino y la asociación LAMNA, presidida por Penadés. Es el primer estudio europeo que investiga a esta especie en libertad. Ya han documentado más de 80 avistamientos desde 2018, incluidos algunos ejemplares recién nacidos, lo que indica que aún se reproduce en la zona.

Los datos los recogen en parte gracias a la colaboración de pescadores locales, que informan de cada encuentro: lugar, hora, cebo usado. También han permitido detectar actividades ilegales. A finales de mayo, el proyecto realizó su primera gran campaña de muestreo en Valdelagrana, justo en la misma playa donde semanas después apareció este ejemplar tirado en la basura.

Más de 40 investigadores tomaron muestras de ADN, sangre y medidas de 33 individuos, siguiendo protocolos para no estresar a los animales.

¿Por qué el guitarrón sólo sobrevive en Cádiz y Huelva?

Según los expertos, las aguas de Cádiz y Huelva mantienen condiciones bastante estables: temperatura templada, salinidad adecuada, fondos arenosos y buena disponibilidad de alimento. En estas playas deberían vivir libremente, y aunque existe un control más estricto sobre la pesca, no es suficiente. La especie sigue en riesgo crítico.

La posibilidad de criar ejemplares en cautividad está presente. Se estudia implantar el programa en varios acuarios españoles. El objetivo es reforzar la población y, con suerte, reintroducirla en zonas protegidas. Pero ese paso aún está lejos. Ahora mismo, lo urgente es evitar que desaparezca este animal.