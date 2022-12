Pedri: «Estoy acostumbrado a jugar con el estadio en contra»

Pedri González dejó claro que no tiene miedo a Marruecos y a un posible ambiente infernal en contra en los octavos de final del Mundial. Después de que el equipo africano movilizase a 43.000 aficionados en su último partido contra Canadá en el evento, el canario cree que para la selección española eso no va a ser un factor decisivo en su devenir en el torneo.

«Todos los jugadores de la selección española estamos acostumbrados a jugar en estadios en contra y yo me siento muy cómodo en esa situación. Creo que la motivación en un partido de octavos de final del Mundial la tendrá cualquier jugador que lo dispute. El que salga va a estar ultramotivado y eso no va a marcar la diferencia», dijo el jugador sobre lo que espera encontrarse en el Education City Stadium de Doha, un lugar que todavía no han visitado.

El jugador del Barça no estimó en elogios hacia el rival. «Sabemos que Marruecos tiene mucha calidad y muchos de ellos juegan en la élite. Conocemos a sus pilares del equipo. Les tenemos respeto porque han pasado como primera de grupo y haciendo un gran papel», analizó. Al mismo tiempo, Pedri espera un partido muy duro en su zona. «Sobre todo es un mediocampo físico que no nos va a dejar muchos espacios. Todos los equipos quieren presionarnos para intentar quitarnos la pelota», aseveró.

El centrocampista se encuentra muy cómodo a las órdenes de Luis Enrique dejando claro que «el estilo de juego que me gusta, toco mucho balón y me divierto tocando mucho balón. En lo personal me estoy encontrando bien, pero tengo muchas ganas de estar contra Marruecos».

Por otra parte, Pedri tiene claro que el resbalón contra Japón les vino bien para enchufarse. «El bofetón llegó a tiempo y ahora tenemos una segunda oportunidad. En la porra puse que España ganaba el Mundial. Ahora llegamos a una fase que si tenemos 10 minutos de desconexión nos vamos para casa. Tenemos que mejorar eso y lo vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir porque estamos fuera», aseveró.

El jugador no quiere volver a revivir ese bloqueo general que vivieron contra la selección de Japón. «Se puede dar que Marruecos se encierre y vamos a tener que cambiar cosas y mejorarlas. Haremos un gran partido, estamos muy preparados y con ambición para darle a la afición lo que merece», apuntó.

Finalmente, quiso hablar de Luis Enrique y su faceta como novedoso streamer. «Todos estamos contentos porque a él le está gustando. Es muy espontáneo y es verdad que nos juntamos los compañeros a verlo. Pasamos un rato muy agradable», zanjó.