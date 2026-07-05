Estos son los partidos de octavos de hoy domingo 5 de julio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

Estamos metidos ya de lleno en los octavos de final y de las cuatro selecciones que juegan hoy, domingo 5 de julio, sólo dos podrán avanzar a los cuartos del Mundial 2026. Sin duda, tenemos por delante dos partidazos en los que puede ocurrir de todo, ya que realmente se puede decir que llegados a estas alturas de la competición cualquiera puede sorprender a su rival.

Qué partidos de octavos de final se juegan hoy, domingo 5 de julio, en el Mundial 2026

Brasil – Noruega

El primer encuentro que se jugará en la jornada de hoy, domingo 5 de julio, en el Mundial 2026 en estos octavos de final será un apasionante Brasil – Noruega. El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey acoge uno de los partidazos de esta Copa del Mundo. No solo por el nivel de ambos combinados, sino porque habrá un duelo sobre el verde entre dos de los mejores futbolistas del mundo: Vinicius y Erling Haaland. Todo puede ocurrir en este choque, pero sólo uno sacará el billete para los cuartos.

México – Inglaterra

Ya en la madrugada del domingo 5 al lunes 6 de julio se disputará en el Estadio Ciudad de México otro choque muy emocionante. Inglaterra es la gran favorita para llevarse el triunfo, pero México, dirigido por Javier Aguirre, ha dejado muy buenas sensaciones en este arranque de la Copa del Mundo y tendrá prácticamente el apoyo total de todo el campo, ya que es una de las anfitrionas. Es por ello veremos si la Tricolor es capaz de imponerse a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía y plantarse en los cuartos del Mundial 2026.

Brasil – Noruega. Domingo 5 de julio a las 22:00 horas. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

México – Inglaterra. Madrugada del domingo 5 al lunes 6 de julio a las 2:00 horas. Estadio Ciudad de México.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de octavos del Mundial 2026

Dazn es el medio de comunicación que acordó con la FIFA tener los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos de forma íntegra del Mundial 2026 en nuestro país. También hay que destacar que RTVE podrá ofrecer algunos de los mejores choques que se disputarán cada día en esta vibrante Copa del Mundo que ya se está empezando a acercar a su final.

Si miramos a los dos partidos que se jugarán hoy, domingo 5 de julio, ambos choques se podrán ver en directo por televisión a través de Dazn, pero tenemos que tener en cuenta que habría que tener contratado este canal en alguna de las diferentes plataformas en las que está disponible. Será el Brasil – Noruega el único que se podrá ver gratis y en abierto por TV mediante La1.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a seguir encontrando cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en esta Copa del Mundo. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Noruega y del México – Inglaterra. Una vez acaben estos choques publicaremos las crónicas y actualizaremos cómo queda el cuadro y los cruces de cuartos de final del Mundial 2026.