Croacia – Brasil, en directo: sigue el partido de cuartos de final del Mundial, gratis y en vivo online

Croacia y Brasil se enfrentan en la primera eliminatoria de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 por una plaza en las semifinales del torneo. Los Luka Modric, Perisic o Kovacic, ante los Neymar, Vinicius o Casemiro. El conjunto sudamericano es el gran favorito de esta edición por el fútbol desplegado mientras que los balcánicos tuvieron serias dificultades para pasar de ronda ante Japón. Sigue en directo minuto a minuto las jugadas, ocasiones y goles de este Croacia – Brasil en vivo con nuestra narración online.

Todo listo para que arranque los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Calentamiento completado.

Así sale Croacia para combatir a Brasil: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic, Modric; Pasalic, Perisic y Kramaric.

This is how #Croatia starts against Brazil in the #FIFAWorldCup quarterfinals! 🥁 #CROBRA #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/qzWBs6dOhB

— HNS (@HNS_CFF) December 9, 2022