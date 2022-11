Argentina-Polonia: Final entre Messi y Lewandowski

Uno de los grupos más calientes de todo el Mundial, el C, se puede poner patas arribas en esta última jornada. Polonia y Argentina, primera y segunda clasificadas en estos momentos con 4 y 3 puntos, se enfrentan en el Stadium 974 – Ras Abu Aboud desde las 20:00 horas con todo en juego. Paralelamente se jugará el Arabia Saudí-México, tercero y cuarto con 3 y 1 puntos respectivamente, donde también se cocina otra plaza para los octavos de final de este Mundial de Qatar 2022.

Argentina logró salvar su primer match ball ante México. Venía de un tremendo varapalo en el partido debut ante Arabia Saudí, ante la que perdió por 2-1. Ante los mexicanos despertaron venciendo por 2-0 aunque tampoco fue un partido donde la albiceleste demostrara su clara superioridad, ese supuesto cartelón de favorita que, por el momento, tiene aplazado. Argentina si gana tiene asegurada su plaza en los octavos de final e incluso un empate, si empatan también en el otro partido, le daría la posibilidad de estar en la siguiente fase.

Polonia lo tiene más fácil. Le vale con empatar ante Argentina para estar en la siguiente fase e incluso perdiendo, le vale un empate en el otro partido o incluso venciendo México, según qué resultados les daría el pase. Los europeos se puede decir que han hecho su trabajo, al menos parte de él, y están mejor posicionado que cualquier otro país para estar entre los 16 mejores. Aunque no está hecho, todo puede pasar.

Argentina: pasar y convencer

El combinado de Lionel Scaloni tiene una doble tarea en este último partido de la fase de grupos. Se enfrenta al rival más complejo, el más sólido y de mayor nivel, con uno de los grandes jugadores en la actualidad como es Robert Lewandowski. No pasar a octavos supondría una conmoción terrible en Argentina, por lo que el pase a octavos no se negocia, es una obligación.

Pero es que Argentina no sólo tiene que pasar, está en la necesidad de pasar y convencer. Un triunfo ante Polonia taparía el mal inicio del equipo. Ante Arabia Saudí, tras un dominio ciertamente estéril, se apagó todo el equipo en la segunda parte, tras los goles con los que remontaban los árabes. Ante México tampoco estaba convenciendo la propuesta de la albiceleste pero fue entonces cuando apareció Messi para abrir la lata y facilitar las cosas.

Messi no está en su mejor momento. Parecía venir en forma tras sus últimos partidos ante el PSG, es cierto que hubo rumores de una posible lesión pero el 10 lo ha jugado todo hasta el momento y parece que no hay rastro de molestias. Está siendo muy bien tapado por los rivales y no está consiguiendo ser superior ante varios hombres. Los 35 años de rosarino pesan.

Polonia, sólida y con Lewandowski

Hay un dato que es muy importante para entender qué tipo de selección es Polonia. En lo que va de Mundial han recibido 27 disparos, nueve de ellos entre los tres palos, pero ni México ni Arabia Saudí han sido capaces por el momento de hacerle gol. Su solidez defensiva y un buen entramado, además de las paradas sobresalientes que ya acumula en lo que va de campeonato Tomasz Szczęsny. El meta de la Juventus está siendo un seguro difícil de perpetrar.

Y luego está Robert Lewandowski. Las lágrimas del delantero, tras lograr en este último partido su primer gol en una cita mundialista a sus 34 años, encogía el corazón de muchos. El ariete es la gran referencia del equipo, la esperanza y el eje central sobre el que giran todos. Seguramente, la propuesta de Czeslaw Michniewicz, seleccionador de Polonia, se asemejará más a lo que propuso ante México que lo que se vio ante los saudíes.