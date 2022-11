Selección de Polonia para el Mundial de Qatar: jugadores, portero, entrenador, estrellas…

La selección de Polonia inicia su andadura en el Mundial de Qatar 2022 en el grupo C, en el que se tendrán que enfrentar a Argentina, Arabia Saudí y México. La albiceleste es favorita para pasar a los octavos de final de la Copa del Mundo y los polacos tendrán que, a priori, disputarse la otra con los mexicanos, ya que los asiáticos son la cenicienta del cuadro.

A lo largo de la historia Polonia no ha tenido regularidad en participaciones en los Mundiales. Su mejor posición ha sido el quedar tercero y lo hizo en Alemania 1974 y en España 1982. Estuvieron presentes en Rusia 2018, pero ni en Sudáfrica 2010 ni Brasil 2014 pudieron participar porque no se clasificaron. En la última edición de la Copa del Mundo no pasaron de la fase de grupos.

Todos los jugadores de la selección de fútbol de Polonia en Qatar 2022

En la lista de Polonia para este Mundial de Qatar 2022 no faltan futbolistas como Robert Lewandowski, que es su gran estrella, Wojciech Szczesny, su portero titular, los defensas Bereszynski o Bednarek, los centrocampistas Zielinski o Krychowiak. Al delantero del Barcelona le acompañarán Milik y Piatek.

Porteros: Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus).

Defensas: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento Calcio), Robert Gumny (Augsburgo), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovia), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (AS Roma).

Centrocampistas: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens RC), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (VWolfsburgo), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riad), Damián Szymanski (AEK), MIchal Skoras (Lech Poznan), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Nápoles), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Delanteros: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC).

Czeslaw Michniewicz, nacido en Bielorrusia en 1970, es el seleccionador de Polonia para este Mundial de Qatar 2022. Apodado como el Mourinho polaco desarrolló su carrera como futbolista en Polonia, igual que en su trayectoria como entrenador ha dirigido a clubes de dicha nacionalidad como el Legia de Varsovia y el combinado nacional.

Así es la camiseta de la selección de fútbol de Polonia para el Mundial de Qatar 2022

Las camisetas de Polonia para el Mundial de Qatar 2022 serán de las más clásicas que se vean en la Copa del Mundo. La primera elástica será lisa blanca, menos en los hombros, que lucirá líneas grises. Por otro lado, en la segunda equipación predominará, como siempre, el rojo, teniendo unas líneas blancas muy discretas en el cuello y en las mangas.