La FIFA desvela las imágenes que utilizó el VAR en el polémico gol de Japón a España

Después de horas de polémica, la FIFA ha roto su silencio para aclarar el polémico gol de Japón ante España que dejó a Alemania eliminada del Mundial. El organismo organizador del campeonato del mundo ha querido mostrar las imágenes que se estudiaron en la sala VOR y una prueba de ángulos para dejar claro que el balón no salió del campo.

«El VAR revisó el segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 sobre España para determinar si el balón estaba fuera de juego. Los árbitros del partido en vídeo utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no», explica la FIFA en a las redes sociales a la vez que adjunta un vídeo de la jugada donde realmente tampoco queda claro si el balón salió o no.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

