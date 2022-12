La selección española ya ha dado carpetazo a la acción del segundo gol de Japón. A pesar de que la imagen genera muchas dudas, desde la Qatar Unversity de Doha se quieren centrar en el fútbol y olvidarse de una acción tremendamente polémica que, por suerte para los intereses del combinado nacional, quedó en nada, ya que los de Luis Enrique lograron la clasificación para los octavos de final.

El propio seleccionador sí quiso hablar de esta jugada en rueda de prensa, dejando patente el malestar momentáneo del vestuario: «Yo he visto una foto que debe estar trucada o manipulada. Ya está, no tengo nada que decir. Ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR», aseveró.

Horas después, desde la concentración de la selección española aseguran que FIFA “trabaja con un plano cenital que genera muchas dudas”, pero añaden que ni han pedido ni pedirán ningún tipo de explicación de la acción al máximo organismo futbolístico internacional. El haber logrado el objetivo de pasar a octavos de final ha disipado el enfado por una jugada muy polémica que podría haber costado muy caro a los hombres de Luis Enrique.

Desde la Qatar University horas después de haber logrado el pase como segundos y tras superar el susto, aseguran que el equipo está bien y que lo último que van a hacer es centrarse en los árbitros. “Hay que mejorar y crecer en otros aspectos, no descargar en el árbitro”, sentencian desde dentro de una concentración que ya sólo piensa en el cruce de octavos de final contra Marruecos.

Alemania, muy enfadada

La que sí está muy enfadada por esta acción es la selección alemana, que se ha quedado fuera del Mundial. El combinado teutón habría logrado la clasificación si la selección española hubiese empatado, pero la decisión del VAR lo impidió. En el día después, los medios germanos comparan esa jugada con el gol de Hurst en la final del Mundial de 1966 que se disputó en Wembley entre el equipo germano e Inglaterra.