España necesita cambios.

España está en octavos de final y Morata es intocable. Únicas buenas noticia de la Selección tras perder contra Japón en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. El equipo de Luis Enrique no está bien. Esa es la realidad. El conjunto dejó muchas dudas ante los nipones. De hecho, durante tres minutos llegaron a estar eliminados. Una noticia que no llegó a todo el banquillo, ya que el asturiano se enteró en rueda de prensa de esta delicada situación. «Si lo llego a saber me da un infarto», aseguró. El combinado nacional no dio la talla y la goleada del debut contra Costa Rica ya queda demasiado lejos.

Luis Enrique tiene que dar con la tecla en los próximos cinco días, el tiempo que tiene la selección española hasta que se mida a Marruecos en los octavos de final. En este tiempo el asturiano debe reflexionar y tratar de sacar lo mejor de los titulares y los suplentes. Los jugadores que han sido novedad en el once ante Japón no han dado las prestaciones esperadas.

Pau Torres ha sido una de las caras nuevas en el centro de la defensa y no ha estado bien. El jugador del Villarreal trató correctamente la pelota en salida, pero dejó una sensación de fragilidad que tiene que cuidar. Rodri tampoco estuvo bien. Los laterales, Azpilicueta y, especialmente, Balde, tampoco estuvieron a la altura. El jugador del Barcelona falló en el primer gol, el segundo también llegó por su banda y, finalmente, fue sustituido.

En ataque, Nico Williams lo intentó, pero apenas desbordó y apareció muy poco, mientras que los cambios tampoco surtieron el efecto deseado. Asensio, Ferran y el debutante Ansu Fati no estuvieron acertados. Una de las líneas que no tocó Luis Enrique fue la del centro del campo, pero Busquets, Pedri y Gavi flaquearon. Especialmente los dos primeros, que dieron sensación de agotamiento. Si el canario no funciona, el equipo español lo sufre mucho.

En conclusión, Luis Enrique tiene unos días para recuperar a sus jugadores en lo físico y en lo anímico. El vestuario se llevó un buen susto ante Japón, pero todos esperan que este toque de atención les haga más fuerte para lo que viene por delante. Marruecos, la revelación del torneo junto a Australia, espera el martes.