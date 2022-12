Luis Enrique: «Si llego a saber que estábamos eliminados me da un infarto»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la derrota de España frente a Japón en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. A pesar de este resultado, el combinado nacional estará en octavos de final como segunda de grupo y se medirá a Marruecos. El seleccionador aseguró que no sabía que estuvieron tres minutos eliminados y afirmó que «no tiene nada que celebrar».

El partido

«En el fútbol no hay lados buenos y malos. No estoy nada contento. Nos hemos clasificado, pero yo quería que fuese como primeros. No ha podido ser porque en 10 minutos nos han desarbolado. Empieza bien. En la segunda parte hemos hablado de que teníamos que estar atentos, pero no hemos sabido gestionarnos. Hemos entrado en modo colapso y si nos tienen que meter más nos los meten. No tengo nada que celebrar».

¿Qué le ha faltado al equipo?

«No he echado en falta nada. Hemos gestionado de buena manera, hemos generado pocas transiciones y hemos podido empatar. No tengo ninguna queja. Un modo colapso se gestiona intentando parar el partido de alguna manera. Ahora explica que has dominado».

No sabía que estaba eliminado

«¿Cómo? ¿Que hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto».

El once

«Puse a los once jugadores que consideraba mejores. Tengo confianza máxima en mis jugadores. Ahora, a posteriori, pues a lo mejor no ponía el mismo once, pero eso es lo fácil. Ahora tengo que analizar el partido y corregir las cosas que hemos hecho mal. Y levantar el ánimo a mis jugadores».

El segundo gol de Japón

«Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada».

Marruecos

«Nos tenemos que recuperar emocionalmente. Jugamos contra la revelación del Mundial, hay que prepararse al máximo, porque quedarán 16 equipos y hay que mejorar. Va a ser muy difícil».

¿Mala inercia en el Mundial?

«Una competición como esta, implica esto. Cuando un equipo no tiene nada que perder se va al ataque, nosotros intentamos tener el balón, pero no es fácil gestionarlo. Vamos a buscar soluciones a estas situaciones que se van a volver a repetir. Siempre es difícil de superar a un equipo cuando te atacan con cinco o seis delanteros a la desesperada».