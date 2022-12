La prensa alemana indignada por el gol de Japón que les eliminó del Mundial

La selección alemana ha quedado eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar por segunda vez consecutiva repitiendo el desastre de Rusia 2018. La prensa alemana ha mostrado su indignación en sus medios deportivos tras el polémico gol que le dio la victoria a Japón ante España y les apeó del torneo.

Alemania ha fracasado en este Mundial de Qatar quedándose fuera en la fase de grupos con un grupo formado por España, Japón y Costa Rica. Pero la prensa alemana abre sus portales deportivos con la imagen de la polémica que los ha dejado fuera de la cita mundialista. El polémico gol de Japón que le daba la victoria ante España ha dejado a la selección de Flick eliminada.

La prensa alemana ha mostrado su indignación porque entienden que esa pelota salió por línea de fondo aunque el VAR afirmó que la pelota no había salido del todo. Pero la foto está dando la vuelta al mundo y en el país germano no pueden dar crédito ante un gol que para ellos no debió subir al marcador y que entienden les ha dado fuera del Mundial de manera dramática.

La selección española tenía el partido controlado con victoria gracias al gol de Morata y eso le daba el pase a Alemania. Pero al inicio de la segunda parte, dos goles de Japón en cinco minutos, el segundo con mucha polémica, le dieron la vuelta al marcador y los nipones se clasificaron primeros de grupo. España pasó segunda y Alemania junto a Costa Rica se van para casa. Los germanos también tuvieron que remontar a los ticos ya que la selección centroamericana estuvo varios minutos por delante en el marcador. Un desenlace de grupo lleno de tensión.