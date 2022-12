Las notas de España contra Japón: Luis Enrique, tenemos un problema

España perdió contra Japón en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. A pesar de este resultado, el combinado nacional estará en octavos de final como segunda de grupo y se medirá a Marruecos. Tras una primera parte controlada, la Selección se cayó en el segundo acto. Incluso, llegó a estar eliminada durante unos minutos. Luis Enrique, tenemos un problema.

Unai Simón – SUSPENSO

Intocable bajo palos. Fue clave frente a Alemania. En la primera parte se llevó un par de sustos con disparos desviados, pero poco más. Al comienzo del segundo tiempo recibió un gol donde pudo hacer más. En el segundo tiene menos culpa.

Azpilicueta – SUSPENSO

Tras descansar contra a Alemania, regresó al once contra Japón. De sus botas nació un centro perfecto a Morata en el primer gol de España. Bien en defensa, aunque Luis Enrique no paró de corregirle. En el descanso se quedó en el vestuario y su lugar lo ocupó Carvajal.

Rodri – APROBADO

Parecía que podía descansar tras haber estado renqueante, pero nada de eso. Ya se puede decir que es el central de España. Muy bien colocado. Pudo jugar muy adelantado. En la segunda parte se vio superado, como el resto del equipo.

Pau Torres – APROBADO

A la tercera jornada debutó el del Villarreal. No tuvo mucha exigencia defensiva y sacó la pelota a la perfección. Tampoco estuvo bien en la segunda mitad cuando Japón apretó.

Balde – SUSPENSO

El último en llegar, pero no el último para Luis Enrique. Tras tener minutos ante Costa Rica y Alemania, fue titular frente a Japón dando descanso a Jordi Alba. Sólido en defensa y con el paso de los minutos se fue mostrando más en ataque. Combinó muy bien con Dani Olmo. En la segunda parte mostró muchas carencias. No estuvo bien en ninguno de los dos goles de Japón. Luis Enrique le terminó quitando por Alba.

Busquets – APROBADO

En todas las quinielas apuntaba a ser suplente tras ver amarilla ante Alemania y estar apercibido, pero Luis Enrique no se quiso jugar el pase a octavos sin su capitán. Fue el primero en probar suerte con un disparo que se marchó muy arriba. A continuación, estuvo cerca de liarla al controlar mal una pelota que terminó perdiendo en las inmediaciones del área, provocando una ocasión de los japoneses. No estuvo a su nivel.

Gavi – APROBADO

Otro que tampoco descansa. Superado el golpe que sufrió contra Alemania, se mantuvo en el once. Muy activo e intentándolo, pero el cerrojo japonés no le permitía encontrar espacios. Fue cambiado por Ansu Fati con España siendo eliminada.

Pedri – SUSPENSO

El chico diferente de la selección española. Pura magia, pero se topó con un muro. Japón acumuló muchos hombres por dentro, imposibilitando que encontrase espacios para trenzar su fútbol. En ningún momento encontró su juego.

Nico Williams – SUSPENSO

Dejó a un lado el traje de revulsivo para ser titular. Creó peligro por la banda derecha. Cada vez que pisó línea de fondo generó ocasiones. Estuvo presente en la jugada del gol de Morata. Sin crear todo el peligro que se podía esperar, fue cambiado por Ferran Torres.

Dani Olmo – APROBADO

Ha jugado los 180 minutos que ha disputado España en este Mundial, pero Luis Enrique no le ve cansado. Volvió a ser titular. Lo intentó en varias ocasiones, pero le costó desequilibrar. Rozó el gol cuando el descuento acechaba.

Álvaro Morata – BIEN

El delantero de España comenzó de inicio el partido. Había salido desde el banquillo contra Costa Rica y Alemania y en ambos partidos hizo gol. Tuvo la primera oportunidad con un cabezazo suave que paró el meta japonés. En la segunda no perdonó. Remató un gran centro de Azpilicueta para inaugurar el marcador. En el 57 fue sustituido por Asensio.

Carvajal – APROBADO

Entró por Azpilicueta en el descanso. Mejoró al navarro en defensa y dio más profundidad en ataque. No tapó el balón en el segundo gol japonés.

Asensio – APROBADO

Entró por Morata en el minuto 57. Con España perdiendo, entró como revulsivo. Poco cambió.

Ferran Torres – APROBADO

Saltó al campo por Nico Williams antes de la hora de partido. Otro que entró para cambiar la dinámica de España, pero poco varió. Tuvo una gran ocasión de gol en el tramo final.

Alba – BIEN

Entró por Balde para cerrar una banda izquierda que era una autopista. España empezó a estar más segura atrás.

Ansu Fati – SUSPENSO

Por fin pudo estrenarse en el Mundial. Saltó al campo por Gavi antes del minuto 70. No generó peligro.

Luis Enrique – SUSPENSO

Cinco cambios hizo respecto al once que formó ante Alemania, aunque mantuvo el centro del campo. El tridente Busquets, Pedri y Gavi es intocable. Arriba, Olmo sigue siendo titularísimo. El equipo se le cayó en la segunda parte y no supo reaccionar. Los cambios no variaron nada.