Sánchez vende como novedad una ayuda de 10.800 € para vivienda rural activa desde el Gobierno de Rajoy

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes «nuevas» ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural (en municipios de 10.000 habitantes o menos), siempre y cuando esta cuantía no supere el 20% del valor de la vivienda. Pero la realidad es que no es una ayuda nueva y que, además, tampoco se agotaron sus planes previos. El líder del Ejecutivo vuelve a vender algo que él mismo puso en marcaha en enero del año 2022, y que ni siquiera inventó su Gobierno. A lo que hay que sumar que, en realidad, es solo una parte de otra medida estrella: 30.000 euros para los jóvenes que quieran adquirir una vivienda pública a modo de alquiler con opción a compra.

Pocos jóvenes tendrán la fortuna, puesto que en dos años ha entregado 350 viviendas de las 184.000 que ha prometido nuevas.

En enero de 2022, el Gobierno anunció un Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 (aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE) que recogía subvenciones para jóvenes menores de 35 años de hasta 10.800 euros para la adquisición de viviendas en localidades de menos de 10.000 habitantes. La misma medida que ahora se anuncia como novedad en la «lucha contra la despoblación».

La subvención, al igual que ahora, también tenía un límite del 20% del coste de adquisición de la vivienda, cuyo precio máximo no podrá exceder los 120.000 euros. Según el plan de 2022, en el supuesto de que la propiedad sea adquirida por varias personas, el importe de la ayuda que pudiera recibir una persona beneficiaria, que compra una parte de la misma, se determinará aplicando al importe de la subvención que correspondería a la adquisición del 100% de la vivienda el porcentaje de cuota adquirida.

Exactamente, lo mismo que ha anunciado ahora porque se trata de la misma norma. «Esto es también luchar contra la despoblación», dijo ayer el presidente del Gobierno, sacando pecho de, según él, «la nueva medida».

Además, la hemeroteca demuestra que ni siquiera es un modelo pensado por este Gobierno, sino que es una prórroga del ya presentado en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya definió que esas ayudas tendrían un límite del 20% del precio de adquisición y que se podrían beneficiar de ellas jóvenes de hasta 35 años. Sin embargo, en ese momento las ayudas iban destinadas a viviendas situadas en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. El Gobierno socialista la modificó a los 10.000.

Ayuda de 30.000 euros

Además, Sánchez también ha anunciado la ayuda de casi 30.000 euros que se destinará al pago del alquiler en una vivienda protegida y las cuotas de alquiler que se abonen serán un pago adelantado para que puedan terminar comprándola.

El presidente no ha concretado más detalles de esta medida ni tampoco como se va a articular, pero en cualquier caso asegura que se impulsará en los próximos meses.

Sin embargo, la escasa construcción de este tipo de viviendas es uno de los grandes retos del Gobierno de Sánchez. En concreto, el líder del Ejecutivo sólo ha entregado 350 viviendas de protección oficial en dos años de las 183.000 viviendas que prometió.

«Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», ha prometido Sánchez durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista celebrada en el Congreso.