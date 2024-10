Reyes Maroto cruza las líneas rojas en el Pleno: llama «cara de payaso» a Almeida y se niega a rectificar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, después de haberle llamado «cara de payaso». La dirigente socialista se ha negado a rectificar sus palabras y a pedirle perdón al alcalde de Madrid. «Hasta aquí hemos llegado. Los madrileños se merecen una disculpa por lo que usted ha dicho», ha afirmado Almeida visiblemente enfadado desde su escaño y reprochándole a Reyes Maroto sus palabras.

Esta escena ha ocurrido este martes durante el Pleno en el Ayuntamiento de Madrid, durante la lectura del orden del día. El presidente del Pleno, el popular Borja Fanjul, estaba pidiendo silencio tanto al PP como al PSOE para que la sesión transcurriera con normalidad. Ha sido en ese momento cuando la dirigente socialista se ha referido de malos modos al alcalde de la capital, lo que ha originado la bronca en el Pleno. José Luis Martínez-Almeida ha pedido en ese momento el uso de la palabra. «Ya está bien. No puedo tolerar que la señora haya dicho la cara de payaso que tiene el alcalde. Señora Maroto, discúlpese y hasta aquí hemos llegado. Los madrileños se merecen una disculpa. No son formas», ha recalcado Almeida dirigiéndose a Reyes Maroto.

«Nosotros hemos escuchado cómo me señalaba con el dedo y decía la cara de payaso que tiene el alcalde. Efectivamente, eso es lo que hemos escuchado. Me limito a pedir a la señora Maroto que sencillamente rectifique. Sólo pido a la señora Maroto que rectifique. Nada más», ha apostillado el alcalde de Madrid, en alusión a la ex ministra de Industria.

Borja Fanjul ha pedido silencio a las dos bancadas y ha instado a la portavoz del PSOE a rectificar sus palabras, a lo que se ha negado. «Yo le pido al señor alcalde que rectifique que yo estoy llena de corrupción», ha esgrimido Reyes Maroto desde su escaño, pero negándose a retirar los insultos contra Almeida.

«¿No va a disculparse? ¿No? Bien, luego no me pida usted la palabra cuando se sienta ofendida por alguna acusación del equipo de Gobierno, porque no se la voy a dar. Se lo digo desde ya. Continuamos, señor secretario. Ahora les pido que guarden silencio y que respeten al señor secretario que está leyendo el orden del día», ha señalado el presidente del Pleno tras las palabras de la dirigente socialista.

«El cenagal de la corrupción»

En el mismo Pleno, José Luis Martínez-Almeida ha comparado también al Gobierno de Pedro Sánchez con películas y series como Los Soprano, Torrente o Ladrones van a la oficina por la corrupción que afecta al Ejecutivo por el caso Koldo y la que afecta a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. «El Gobierno es el cenagal de la corrupción», ha sostenido.

El regidor se ha referido al documental sobre La Moncloa al bromear con que ha tenido «notabilísimo éxito» de público y taquilla. «El Gobierno es un lastre para España y los españoles, y también es un lastre para Madrid. Si Pedro Sánchez tuviera un mínimo de decencia o tuviera un mínimo de dignidad dimitiría», ha expresado José Luis Martínez-Almeida durante su intervención.

Almeida también se ha dirigido a Reyes Maroto, a la que ha criticado porque todavía no ha explicado a los madrileños «por qué consintió que Aldama y Koldo se reunieran en la sala de reuniones que tenía como ministra de Industria», según reveló OKDIARIO. Los cabecillas de la trama de los hidrocarburos, que defraudaron 182 millones de euros a Hacienda sin pagar el IVA, se reunieron en una sala del Ministerio de Industria, cuando la titular era Reyes Maroto. El empresario de Villafuel, Claudio Rivas, acudió a esta reunión tras recurrir a Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, con el objetivo de conseguir una licencia de operadora para eludir impuestos.

«Luchar contra la corrupción es imposible, es una contradicción imposible de resolver, porque el sanchismo y la corrupción es exactamente lo mismo, y que tengan claro España y los españoles que tenemos esperanza y que Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad», ha argumentado Almeida.

Como ejemplo, el alcalde de Madrid ha apuntado que decir que Sánchez lucha contra la corrupción es como decir que «Vito Corleone tenía un negocio de venta de aceite de oliva, o al mismo tiempo decir que Al Capone era un honrado distribuidor legal de venta de alcohol en el Chicago».

En esta misma línea, el portavoz del PP en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha sostenido que la corrupción es «un veneno para las administraciones y un cáncer para las instituciones».

«La corrupción menoscaba la credibilidad y la imagen, y por eso nos preocupa que la portavoz del Grupo Socialista (Reyes Maroto) esté saliendo todos los días en los medios de comunicación ligada a la trama y ligada a la corrupción», ha incidido Izquierdo.