La ex mano derecha de Maroto que recibió a la trama del fuel: un hombre oscuro con dos frentes judiciales

El ex jefe de Gabinete de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, protagonista en las últimas horas por conocerse que recibió a la trama del fuel en la sala noble del Ministerio de Industria cuenta, en total, con dos frentes judiciales abiertos por sus maniobras en el Gobierno de España. El que fuera mano derecha de la hoy líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid encarna un alto cargo del Ejecutivo «oscuro», según las fuentes consultadas por OKDIARIO, con fama de «querer acaparar mucho poder». «Sus andanzas pueden acabar perjudicando a Reyes Maroto», comentan esas voces pulsadas próximas al caso.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023 enfrenta, por tanto, dos investigaciones judiciales en curso por presunta corrupción en su círculo cercano que podrían acarrear muy malas noticias para ella. Como ha publicado OKDIARIO, se implicó tras la mediación de Koldo García y Víctor de Aldama en organizar una reunión donde se trató la gestión para que el Ministerio para la Transición Ecológica –quien realmente tenía las competencias– otorgara a Villafuel SL la licencia gracias a la cual luego defraudaron, junto a otras empresas, 182 millones, según investiga la Audiencia Nacional.

Díaz Bidart aparece varias veces en el informe de la UCO del caso Koldo por sus maniobras ligadas a la presunta trama de corrupción de Aldama y Claudio Rivas, empresario de hidrocarburos. En ese contexto, este último refiere a Víctor de Aldama que Koldo García no está colaborando en el objetivo de obtener el permiso estatal: «Buenos días, macho, y perdona, pero te voy a dar una mala noticia. Es muy importante que el grandullón [Koldo] se quite del medio en el ministerio. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor». La Audiencia investiga si se pagó un soborno y diversas dádivas para conseguir ese preciado título que permitía comprar gasolina sin IVA.

Otro posible favor

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga hechos relacionados con Díaz Bidart en la Operación Voloh, que analiza, entre otros asuntos, irregularidades económicas relacionadas con el procés de independencia en Cataluña. Dos empresarios, en una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil, habrían sugerido un posible trato de favor hacia una compañía automovilística con Bidart de por medio.

Las investigaciones apuntan a que el departamento de Maroto habría facilitado una operación clave para la multinacional japonesa Mitsubishi durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, permitiendo la compra de parte de la empresa catalana Bergé. Las escuchas telefónicas recogen conversaciones entre los líderes de la presunta trama corrupta, vinculados a ERC y Junts, en las que se habla de que Mitsubishi consiguió que la ministra «mirara para otro lado» para que la operación no encontrara trabas en el Ministerio. Según estas conversaciones, la multinacional adquirió el 25% de Bergé durante el estado de alarma, tal como informaron varios medios. «Su secretario pidió de rodillas que ni una palabra», comentó uno de los empresarios independentistas implicados cuando pensaba que no le escuchaban los agentes.

Industria entregó al juez correos internos sobre esta operación, donde un alto cargo de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones asegura a la empresa que no era necesaria la autorización del Consejo de Ministros. La empresa nipona agradeció en esos correos la «ayuda y rapidez de respuesta». La Guardia Civil incautó documentos in situ en el ministerio y alerta sobre posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación. No obstante, el ministerio sostiene aún hoy que la operación no requería aprobación gubernamental en base al real decreto aprobado durante la crisis sanitaria, que supuestamente sí bloqueaba ciertas inversiones extranjeras en España durante la pandemia.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Díaz Bidart y con el equipo más cercano a Maroto y, por el momento, evitan dar explicaciones sobre estos asuntos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido también aclaraciones públicas a la concejal del PSOE, pero desde el domingo, cuando acudió a una manifestación contra la situación de la vivienda en España, no ha vuelto a tener ningún acto público. En sus redes sociales la ex ministra sólo ha tenido palabras sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Por otro lado, otra investigación en los tribunales afecta al entorno más cercano de Maroto. Fernando Valdés, ex secretario de Estado de Turismo y una figura clave en su ministerio, fue imputado por malversación y prevaricación hace más de dos años, aunque solo dimitió en diciembre de 2022 alegando «motivos personales». La imputación deriva de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, tras una auditoría de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), que reveló irregularidades en la adjudicación de contratos a dos empresas informáticas en 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.