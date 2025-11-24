Qué conciertos hay en Madrid este 2025: todos los artistas que no te puedes perder este mes de diciembre

Diciembre es el mes de la Navidad, pero en el caso de Madrid, y al margen de luces navideñas, mercadillos y demás hay algo que no cesa: su agenda de conciertos. Sabemos que la capital va a ser protagonista durante el 2026 con la celebración esperadísima de conciertos como los de Bad Bunny, pero todavía el mes que nos queda de 2025 vamos a poder ser testigos de grandes actuaciones. Toma nota, porque estos son los conciertos que no te puedes perder en Madrid durante el mes de diciembre.

Durante el mes que viene, vas a poder tener mucho para elegir, con conciertos para prácticamente todos los gustos: pop, rock, grandes voces de siempre, artistas emergentes que ya lo están petando y giras que hacen parada en la capital justo antes de cerrar el año. Hay quien prefiere las citas íntimas, casi ceremoniales, como las del Teatro Eslava, y quien disfruta más del rugido de un gran pabellón como el Movistar Arena o los espectáculos a gran escala que van camino de convertirse en una tradición en IFEMA Madrid. Así que, si estás pensando en qué conciertos elegir o simplemente quieres hacerte una idea clara de todo lo que trae la agenda musical de diciembre, aquí tienes el repaso más completo.

Los conciertos que no te puedes perder en Madrid este diciembre

Repasamos al detalle, todos y cada uno de los artistas, a partir del orden de fechas de sus conciertos, que actúan este mes de diciembre en la capital.

Dani Martín

Pocos pueden mirar atrás y ver 25 años de carrera llenos de himnos que siguen sonando generación tras generación. Dani Martín sí. Y para celebrar esos 25 Pts Años, el cantante ha reservado una tanda de conciertos que llevan semanas dando que hablar. Tras sus fechas de noviembre, mantiene todavía varias citas este mes de diciembre: los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre en el Movistar Arena. Será una oportunidad para recorrer de arriba abajo una trayectoria que no necesita presentación, con un público entregado y un repertorio que mezcla nostalgia, energía y esa forma tan suya de conectar con la gente.

Isabel Aaiún

Si hay un nombre que se ha movido con fuerza en 2025, ese es el de Isabel Aaiún. Su canción Potra salvaje la puso en boca de todos y este diciembre, la cantante llega al Teatro Eslava con un concierto muy esperado el día 5, donde presentará los temas de su último disco y esa mezcla de autenticidad y energía que la está llevando tan lejos.

Raphael

No hay demasiadas voces en España que necesiten tan pocas explicaciones como la de Raphael. Diciembre lo traerá de vuelta a Madrid con una doble cita dentro de su gira Raphaelísimo, un recorrido por su repertorio más emblemático acompañado del sello inconfundible que arrastra desde hace décadas. Son de los conciertos más esperados del mes, así que debes anotar las fechas del 7 y 8 de diciembre en el Movistar Arena, dos noches que prometen emoción, clasicismo, potencia y ese magnetismo que solo él consigue generar sobre un escenario. Un plan perfecto para quienes quieran una experiencia musical de verdad, sin artificios.

Nil Moliner

Con una carrera que no deja de consolidarse, Nil Moliner sigue sumando seguidores concierto tras concierto. Su gira de presentación de Lugar Paraíso hace parada en Madrid el 17 de diciembre, también en el Movistar Arena, donde se espera un ambiente alegre, luminoso y con mucha conexión con el público. Es uno de esos artistas que funcionan en directo porque su música suena igual de honesta que en estudio, y porque transmite cercanía en cada canción. Perfecto para quienes buscan un concierto emotivo pero lleno de ritmo antes de despedir el año.

Ricky Martin (STARLITE Madrid)

La apuesta de ST☆RLITE Madrid en IFEMA se ha convertido en uno de los formatos más potentes del año, y para diciembre trae a Ricky Martin, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo. El cantante puertorriqueño actuará el 13 de diciembre en IFEMA Madrid, acompañado de su banda y bailarines, con un espectáculo que repasará todos sus éxitos, desde los clásicos de los 90 hasta sus temas más recientes. Un concierto pensado para disfrutar, para moverse y para salir con la sensación de haber vivido una fiesta en toda regla.

View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

Alcalá Norte

La banda madrileña Alcalá Norte cierra su gira con tres conciertos especiales en la capital. Los días 20, 21 y 22 de diciembre, el grupo llenará La Riviera con su rock directo, una energía desbordante y esa conexión especial que siempre tienen los artistas cuando tocan en casa. Para quienes siguen la escena madrileña, es una cita imprescindible. Para quienes lleguen por primera vez, una oportunidad perfecta de descubrir un grupo que se mueve con una intensidad distinta y que ha ganado peso en el panorama nacional sin perder su identidad.