La Policía de Coslada hará huelga en las fiestas si el alcalde no les abona las horas extra que les debe

Los agentes de la policía local de Coslada han advertido que no trabajarán durante las fiestas municipales de este año si el alcalde socialista, Ángel Viveros, no les abona la totalidad de las pagas extra pendientes. Así se lo han hecho saber mediante un comunicado firmado por la Unidad Sindical de la Policía Local, en el que acusan directamente al regidor de «mentir» sobre la situación real del cuerpo, después de que este asegurase públicamente que «está todo arreglado».

Sin embargo, la realidad dista mucho de la afirmación del alcalde. El Ayuntamiento de Coslada, gobernado por una coalición de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, acumula una deuda de hasta 15.000 euros en el caso de algún agente en concepto de productividades y pagas extra no abonadas desde 2021. Una situación que los propios policías califican como algo que «roza el esperpento», denunciando que «se ha vuelto una humillante lotería el simple hecho de cobrar lo que se ha trabajado».

La Unidad Sindical ha denunciado además una llamativa contradicción en la gestión municipal: mientras el equipo de Gobierno muestra una «agilidad asombrosa para abonar las gratificaciones de las altas esferas», actúa con «total lentitud» a la hora de saldar su deuda con los agentes.

Una desidia que, según el sindicato, no ha impedido al Ejecutivo local pedir a los policías «más entrega para las fiestas patronales», lo que los agentes interpretan como un abuso de su profesionalidad mientras los miembros del Gobierno «mantienen sus bolsillos a salvo».

Esta situación ha desembocado en una decisión colectiva: reunidos en asamblea, los agentes han acordado «dejar de reforzar los servicios extraordinarios» hasta que se resuelva la deuda pendiente. El primer y más inmediato efecto de esta medida serán las fiestas patronales —del 12 al 14 de junio—, donde la policía local no cubrirá los dispositivos de seguridad más allá de los efectivos habituales de patrulla, lo que hace imposible garantizar la seguridad del evento con la cobertura necesaria.

No es la primera vez que el alcalde de Coslada se encuentra en esta coyuntura. Tanto en la Cabalgata de Reyes de este año como en la del pasado, los agentes ya se negaron a trabajar en tanto no se abonaran las pagas extra y productividades adeudadas. Ante la negativa del regidor a hacerlo, el Ayuntamiento tuvo que recurrir a la Policía Nacional para cubrir el servicio. Un precedente que destapa la desidia del alcalde con los reclamos de su policía y que apunta a que podría repetirse durante las fiestas patronales.

Los sindicatos muestran su apoyo

La sección de Coslada del sindicato Comisiones Obreras ha manifestado un «total apoyo y solidaridad con el colectivo de la Policía Local en sus legítimas reclamaciones». Lo han hecho mediante un comunicado enviado al Ayuntamiento del municipio en el que afirman que la situación en la que se encuentran los agentes es «insostenible».

Desde CCOO han aclarado que, aunque no fueran invitados a la Asamblea donde los agentes tomaron la decisión de no trabajar en las fiestas, comparten «plenamente los motivos de la protesta y apoyaremos firmemente a todos los colectivos de este Ayuntamiento que decidan adoptar medidas de presión» para intentar revertir la situación.

Finalmente, el sindicato ha atacado al equipo de Gobierno de Coslada, a quien ha acusado de «sembrar el malestar en todos los departamentos del Ayuntamiento». También ha denunciado que esta situación no sólo castiga a los trabajadores públicos, sino que «deteriora gravemente la calidad de los servicios públicos, perjudicando de forma directa a toda la ciudadanía».