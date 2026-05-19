El Gobierno de Coslada pierde 5 millones en inversiones de la Comunidad de Madrid por no hacer los trámites

El Ayuntamiento de Coslada, gobernado por una coalición del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, no ha tramitado la totalidad de las inversiones para infraestructuras proporcionadas por la Comunidad de Madrid en esta legislatura, perdiendo así cinco millones de euros para el municipio. De las siete actuaciones permitidas por el Gobierno autonómico, el Ejecutivo de Coslada sólo ha gestionado una, la que se dirige a gastos corrientes.

El Programa de Inversión Regional (PIR) es el principal instrumento de cooperación económica con el que la Comunidad de Madrid financia obras, infraestructuras y servicios de competencia local en todos los municipios de la región, a excepción de la capital. El programa vigente, que abarca el periodo 2022-2026, cuenta con una dotación total de 1.000 millones de euros, repartidos entre los distintos ayuntamientos madrileños para garantizar el equilibrio territorial.

Coslada tiene asignadas siete actuaciones dentro de este programa, pero el portavoz del PP local, Paco Becerra, ha informado de que seis de ellas permanecen sin tramitar. «A día de hoy, no consta en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ninguna resolución de alta de actuaciones PIR correspondientes a nuestro municipio», ha señalado Becerra, quien añade que el consistorio «continúa sin presentar la documentación necesaria para hacer efectivas dichas inversiones, pese a los reiterados requerimientos de la Consejería de Presidencia».

De las siete actuaciones previstas, sólo la destinada a gastos corrientes ha sido gestionada. Otra ha sido incluso dada de baja sin que su importe haya sido redirigido a ningún otro proyecto, algo que el PP considera especialmente grave dadas «las numerosas necesidades existentes en la ciudad».

La polémica no es nueva. El PIR ya desató una confrontación entre el PP y el equipo de gobierno en 2024, cuando los populares cifraban en casi seis millones los fondos en riesgo. Desde el consistorio respondieron entonces calificando las acusaciones de «mentiras» y asegurando que todos los proyectos estaban dentro de los plazos establecidos, con fecha límite el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la ausencia de resoluciones en el Portal de Transparencia sigue alimentando las críticas de la oposición.

Para Becerra, la situación «pone de manifiesto la falta de interés del Gobierno municipal por las necesidades de Coslada». El portavoz popular ha lamentado que «la dejadez del equipo de gobierno está provocando que Coslada pierda inversiones fundamentales para mejorar infraestructuras y servicios públicos», y ha calificado al ejecutivo local de «un gobierno agotado, sin capacidad de gestión y sin interés real en impulsar proyectos importantes para la ciudad».

Otros municipios de la región sí han logrado activar sus fondos PIR, viéndose ya los resultados en las construcciones de algunas infraestructuras de gran calibre. Sin embargo, Coslada, siendo uno de los mayores municipios de la ciudad, no ha tramitado los pagos, perjudicando así el nivel de vida de sus ciudadanos.