La inversión extranjera se concentra en Madrid: 26.300 millones frente a los 5.000 de Cataluña

La Comunidad de Madrid afianza su posición como principal destino de inversión extranjera en España. Según los últimos datos oficiales de 2024, la región concentra cerca del 70% del total nacional, con 26.300 millones de euros, muy por encima de los 5.000 millones registrados por Cataluña.

Pese a las diferencias de estructura y recursos, la eficacia en la captación de proyectos sitúa a Madrid en una posición destacada. La agencia Catalonia Trade & Investment (Acció), dependiente de la Generalitat de Cataluña, dispone de 40 oficinas —20 de ellas en el extranjero—, más de 500 empleados y un presupuesto cercano a los 100 millones de euros.

Por su parte, la Comunidad de Madrid cuenta únicamente con una oficina, Invest in Madrid, con un equipo y presupuesto mucho más reducidos. Sin embargo, ambas agencias han captado el mismo número de proyectos de inversión: 76, según las cifras oficiales.

El análisis del retorno de inversión refuerza aún más la posición madrileña. En Cataluña, cada euro invertido en el presupuesto de Acció —sin incluir los salarios de sus empleados— genera un retorno de 275 euros, mientras que en Madrid la cifra asciende a 1.210 euros por euro invertido, una diferencia de casi 1.000 euros a favor de la capital.

Estos resultados consolidan a la Comunidad de Madrid como el principal polo de atracción de inversión extranjera en España, destacando no sólo por el volumen de capital recibido, sino también por la eficiencia en la gestión de sus recursos públicos.