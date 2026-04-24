Planazo gratuito este fin de semana en Madrid: live painting, retratistas y música en directo en Nuga Castellana

El 25 y 26 de abril, Nuga Castellana acogerá Nuga Ilustraweekend, una programación especial dentro de IlustraWeekMadrid 2026 que transformará El Callejón en un espacio urbano lleno de arte, convirtiéndolo en un pequeño Montmartre contemporáneo. El evento contará con intervenciones artísticas, sesiones de Live Painting y un «Menú Ilustrado» que fusiona cocina castiza, japonesa e italiana.

Dos Monos Rojos inaugurarán la programación con una intervención en directo sobre un cubo de cuatro caras, convirtiendo el espacio en un escenario artístico abierto al público. La experiencia Montmartre completará la propuesta con retratos personalizados gratuitos realizados por cinco ilustradoras de reconocido recorrido. Además, la música en vivo del saxofonista Ernesto Carrera Calzada acompañará el ambiente durante el fin de semana.

IlustraWeekMadrid 2026 en Nuga Castellana

«NUGA Castellana se sitúa en el 200 del Paseo de la Castellana. Este nuevo proyecto es un modelo inmobiliario de usos mixtos y de vanguardia que reúne viviendas, oficinas, espacios comerciales, una oferta gastronómica única y servicios de bienestar en una única manzana de carácter singular en un lugar privilegiado de Madrid, en el barrio de Nueva España, corazón del distrito Chamartín. Un núcleo urbano para «vivir, trabajar y disfrutar» que cuenta con acceso desde las cuatro calles que lo rodean: Paseo de la Castellana, Doctor Fleming, Félix Boix y Carlos Maurrás».

El fin de semana del 25 y 26 de abril, Nuga Castellana se suma a IlustraWeekMadrid 2026, transformando El Callejón en un espacio urbano lleno de arte. Durante dos días, la ilustración será la gran protagonista del nuevo proyecto que está revolucionando el ocio madrileño. Además, VRRO, Ditaly y Monster Sushi ofrecerán un «Menú Ilustrado» como propuesta gastronómica con lo mejor de la cocina castiza, japonesa e italiana.

Con una propuesta que combina cocina tradicional, producto de calidad y mucho buen rollo, VRRO se presenta como el punto de encuentro perfecto entre la tradición castiza y la energía actual del tapeo madrileño.

Ditaly es amor por la cocina tradicional italiana, la cultura mediterránea y su materia prima. Un concepto único dónde el fuego y horno son los auténticos protagonistas.

Monster Sushi Nuga es un espacio ideal para quienes buscan una propuesta gastronómica que fusiona lo mejor de Japón con el espíritu cosmopolita de la ciudad.

Live Painting

El punto de partida será la intervención de Dos Monos Rojos, el proyecto artístico de Ana Muñoz y Paula Gómez, dos creadoras que comenzaron su trayectoria en UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, una de las escuelas de arte de referencia en Madrid, y que hoy destacan por convertir cada mural en una historia que integra a los protagonistas y al entorno en el proceso creativo. En Nuga darán forma a una obra en un cubo de cuatro caras, un lienzo que evolucionará en directo durante la jornada del sábado (de 11:30 horas a 15:00 horas y de 17:00 horas a 19:30 horas), convirtiendo el espacio en un escenario artístico.

Música y retratos en vivo

A partir del sábado por la tarde (de 18:00 horas a 21:00 horas) y durante el domingo por la mañana (de 12:00 horas a 15:00 horas), con una de las experiencias más especiales del fin de semana: retratos personalizados en directo y de forma gratuita. Cinco ilustradoras con amplia trayectoria reinterpretarán a los visitantes desde estilos muy distintos: Verónica Grench, Cristina Llera, Carmen Martínez (Cardibuja), Los Retratos de Lu y Nuria Cuesta (Nisínino).

La primera, Verónica Grench, ilustradora y directora de arte con proyección internacional, cuyo trabajo se caracteriza por una estética contemporánea vinculada a la moda, la música o el cine, es además la autora del cartel oficial de Nuga Ilustraweekend, una imagen creada ad hoc que traslada el universo visual del evento a todas sus aplicaciones gráficas. La actuación del saxofonista madrileño Ernesto Carrera Calzada pondrá banda sonora al fin de semana, aportando un ambiente musical en directo con influencias del jazz, el rock y la música latina.

«IlustraWeekMadrid celebra su tercera edición consolidándose como una de los principales festivales artísticos y plataformas de ilustración contemporánea de la ciudad. Durante tres semanas, Madrid se convierte en un gran mapa creativo con más de 130 artistas y más de 50 espacios participantes. El festival impulsa la ilustración como lenguaje cultural transversal, conectando disciplinas como el diseño, la animación, la moda o la gastronomía, y llevando la creación artística a espacios culturales, instituciones, comercios y proyectos independientes».

Horario y ubicación

El evento se celebrará los días 25 y 26 de abril en Nuga Castellana (Paseo de la Castellana 200-204). El programa incluye sesiones de Live Painting el sábado 25 de abril de 11:30 a 15 horas y de 17 a 19:30 horas, así como la experiencia Montmartre, que tendrá lugar el sábado de 18 a 21 horas y el domingo 26 de abril de 12 a 15 horas.

Para llegar a Nuga Castellana, las paradas de metro más cercanas son Cuzco (Línea 10) y Plaza de Castilla (Líneas 1, 9 y 10). Desde ambas estaciones se puede llegar caminando en unos 10-15 minutos. En autobús, varias líneas de la EMT circulan por el Paseo de la Castellana, como las líneas 14, 27, 40, 43, 120, 147 o 150, con paradas muy próximas al recinto.