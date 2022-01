La obsesión de Más Madrid por la regla no cesa. Después de blandir una compresa desde la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid, de pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que regale un ‘kit de bienvenida’ a las niñas que menstrúen por primera vez o de exigir que las mujeres puedan faltar al trabajo cuando estén en esos días del mes, lo nuevo de la formación que lidera Mónica García ha sido preguntarse qué ocurriría si los hombres tuvieran el periodo.

Lo ha hecho la diputada y portavoz de Más Madrid en la Comisión de Mujer, Loreto Arenillas, célebre por enseñar la foto de un pene en una intervención en el Pleno del Parlamento Autonómico, que ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que esboza una realidad en la que los hombres tienen la regla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Loreto Arenillas (@loretoarego)

En ese mundo imaginario habría, a su juicio, un IVA superreducido en los productos de higiene menstrual, no tendrían que esconderse las compresas en el bolsillo, habría un permiso de baja por menstruación, el 20% de los hombres no tendrían que elegir entre comprar compresas y comprar arroz y su dolor no sería algo normal.

Con todo, según la diputada del partido de Íñigo Errejón, la menstruación no es algo que afecte solamente a las mujeres, sino que también tienen la regla «hombres trans o muchas personas no binarias», gente que, opina, ha estado «invisibilizada».

Más Madrid también ha puesto el foco en los últimos meses en la denominada «pobreza menstrual» una «lacra» que afecta a dos de cada diez mujeres en España y a una de cada cuatro mujeres en Europa que, asegura, tienen que elegir entre comprar comida o comprar tampones y compresas.

Otro de los temas que han abordado recientemente es el de «los permisos menstruales», es decir, que las mujeres puedan gozar de días libres del trabajo cuando tengan el periodo.

Algo que, en la práctica, se traduciría en que las mujeres podrían no trabajar durante tres o cuatro días al mes, lo que podría derivar en que las empresas optaran por contratar a más hombres que mujeres para ahorrarse que éstas faltaran al trabajo cada vez que estuvieran menstruando

Otra de las propuestas estrella del Grupo Parlamentario de Mónica García en la Asamblea de Madrid relacionada, como no, con la menstruación, es la de regalar tampones y compresas en los edificios y espacios públicos de la Comunidad de Madrid, como universidades, centros de salud o colegios.