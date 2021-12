El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha presentado un total de 1.587 enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid elaborados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que saldrán adelante gracias a un pacto con Vox. Entre ellas, Mónica García quiere que la Comunidad de Madrid sufrague un «kit de bienvenida» de la menstruación a las niñas que tengan su primer periodo.

A pesar de que ese pacto incluye el compromiso de no alcanzar ningún acuerdo total o parcial con otros grupos, es decir, que el Ejecutivo no incluirá en las cuentas en ningún caso ninguna de las propuestas que provengan de los grupos de PSOE, Podemos y Más Madrid en el Parlamento autonómico, eso no ha sido óbice para que las tres formaciones hayan presentado un total de 3.718 enmiendas, 476 el PSOE, 1.587 Más Madrid y 1.655 Unidas Podemos.

Entre ellas, la diputada de Más Madrid y portavoz de Mujer, Loreto Arenillas, ha propuesto que todas las niñas y adolescentes madrileñas reciban gratis un «Kit de Bienvenida de Higiene Menstrual» cuando vayan a tener su primera menstruación.

Más Madrid plantea que esta iniciativa se lleve a cabo a través de un convenio con los ayuntamientos de la región para sufragar los gastos correspondientes al kit, del que no se especifica su contenido. Con todo, a buen seguro incluiría una compresa como la que Arenillas mostró hace escasas semanas en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La parlamentaria mostró el producto de higiene femenina durante una intervención en la Cámara para denunciar la supuesta «pobreza menstrual» que sufren las mujeres madrileñas, quienes, señaló, en ocasiones tiene incluso que elegir entre comprar compresas y tampones o comida.

Arenillas zarandeó la compresa desde la tribuna de oradores ante el pasmo de buena parte de los diputados presentes mientras proclamaba que la «salud menstrual» no puede quedarse en «los márgenes de la política» porque afecta «a todas las personas menstruantes».

Además, la diputada afirmó que la menstruación no es algo que afecte sólo a las mujeres, sino que también menstrúan «hombres trans o muchas personas no binarias», unas personas que, ha asegurado, han estado «invisibilizadas».

La obsesión de Más Madrid con la menstruación ha ido in crescendo en los últimos meses, con propuestas cada vez más frecuentes en torno a la misma. Desde regalar tampones y compresas en espacios públicos de la Comunidad de Madrid a campañas de sensibilización sobre la menstruación o la inclusión en los currículos educativos contenido relacionado con la salud menstrual que debe impartirse tanto a niñas como a niños de la región.