Nuevo repaso de órdago de Isabel Díaz Ayuso a Mónica García. La presidenta de Madrid le ha espetado a la líder de Más Madrid que si quiere que haga ella una «revisión sectaria» de lo que ha sido su trabajo se puede resumir en «la nada». «¿Qué han hecho ustedes por la Sanidad pública? ¿Promover los porros entre los jóvenes como la única solución? Eso es la nada», ha sentenciado.

«Están promoviendo que la gente trabaje cuatro días, cosa que me parece un exceso teniendo en cuenta que ustedes no han creado un puesto de trabajo en su vida y jamás han emitido una sola receta para decirnos cómo». Ha criticado que tenga un líder (Íñigo Errejón) que es una persona que «sin hacer nada cobraba una beca black en Málaga» y que García no hiciera nada más que «permitir que los liberados sindicales», sus «amiguetes», arrimasen «el hombro durante la pandemia» así como tampoco hiciera «nada por el «hospital de pandemias más importantes del mundo».