La líder de Más Madrid, Mónica García, ha presentado en la Asamblea de Madrid una propuesta de Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres que establece que la Comunidad de Madrid deberá nombrar a personas no binarias titulares de órganos directivos de la Administración y de los entes que integran su sector público.

El propio texto incluye una definición de «persona no binaria» como aquellas personas «cuya identidad o expresión de género se ubica fuera de los conceptos tradicionales de hombre-mujer masculino-femenino, o fluctúa entre ellos».

De este modo, García quiere que sea ilegal que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, no contrate a personas que no se sientan hombres ni mujeres, o se sientan una mezcla entre ambos, para altos cargos en la Administración Pública.

Además, extiende ese mismo criterio al nombramiento de titulares de los órganos directivos de cada una de las consejerías que integran el Ejecutivo Regional, así como en la composición de los órganos colegiados y en las entidades locales de la Comunidad de Madrid, así como sus organismos vinculados o dependientes, en el ejercicio de las respectivas competencias.

La ley establece un régimen sancionador que impone multas que pueden ir desde los 3.000 euros a los 50.000 euros en función de la gravedad del incumplimiento de la ley, que se desarrolla a lo largo de 137 artículos que ocupan 101 páginas.

En el preámbulo del texto, Más Madrid reconoce que quiere «impulsar un cambio de valores» en la sociedad madrileña y continuamente, en más 80 ocasiones a lo largo de la ley, pone en el mismo plano jurídico a mujeres, hombres y personas no binarias.

Respecto a lo que entiende el grupo encabezado por García como «perspectiva de género», la legislación establece que «la toma en consideración de las diferencias entre mujeres, hombres y en su caso, personas en un ámbito o una actividad para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas, teniendo en cuenta la manera en que las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a las mujeres».

Por otra parte, la propuesta de ley establece un marco normativo en virtud del cual será imperativo que «mujeres, hombres y personas no binarias» en la Comunidad de Madrid compartan «las responsabilidades y la vida familiar, las personas con dependencia, el cuidado, las tareas domésticas, la jornada laboral posibilitando la conciliación con la vida personal, el ocio y el tiempo libre».

«La Administración Pública de la Comunidad de Madrid tomará medidas con el fin de fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, los hombres y las personas no binarias, teniendo en cuenta los diferentes modelos de familia», agrega.

En la presentación de esta ley, que no ha pasado el trámite correspondiente en la Mesa de la Asamblea por lo que no se debatirá en el Pleno, Mónica García ha opinado que Díaz Ayuso tiene un «agenda ultra» y ha criticado que la Comunidad de Madrid es la única región de España, junto con La Rioja, que no tiene una ley de Igualdad.

«Presentamos esta ley para adaptar las instituciones a la realidad de nuestra región, queremos empapar a Madrid del tsunami feminista y dar pasos hacia la igualdad real y efectiva. Esta ley nos pone en hora con las políticas feministas del resto de España», ha proclamado, poco antes de conocerse que la nueva legislación no ha pasado el filtro de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo.

Algo que Mónica García ha calificado como «preocupante» y ha señalado que «el PP se cree que las instituciones forman parte de su cortijo».