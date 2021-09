La líder de Más Madrid, Mónica García, que durante la campaña electoral del 4M se empeñó en hacer saber a diestro y siniestro que, además de política, también es médica y madre, se ha posicionado este martes a favor de ampliar el aborto y de regular el consumo de cannabis.

Paradógicamente, la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid ha mostrado su apoyo a la iniciativa que ha presentado esta semana Más País en el Congreso de los Diputados -su partido análogo a nivel nacional con Iñigo Errejón a la cabeza- para legalizar el cannabis, a pesar de que se trata de una droga altamente dañina para la salud.

Así lo señala el Ministerio de Sanidad en su Plan Nacional sobre Drogas donde recoge que algunos de los efectos secundarios del consumo de cannabis a largo plazo son enfermedades mentales como la psicosis y esquizofrenia, enfermedades bronco-pulmonares y determinados tipos de cáncer, trastornos emocionales como ansiedad y depresión, así como de la personalidad, problemas de memoria y aprendizaje o arritmias.

«El consumo de cannabis puede dar lugar a varios tipos de trastornos mentales, entre los que se incluyen los trastornos psicóticos. Su consumo aumenta más de cinco veces el riesgo de padecer psicosis a lo largo de la vida. Cuanto antes se comienza a consumir y más frecuente es el consumo, mayor es el riesgo», señala el departamento dirigido por Carolina Darias.

A pesar de todas estas contraindicaciones para la salud del uso del cannabis, la médica Mónica García aprueba que se regule su consumo y que no esté penado fumar por la calle.

Ampliar el aborto

Además, en otro ejercicio de incongruencia con su condición de médica y madre, García ha defendido la ampliación del aborto que, no obstante, ha reconocido que no debe anteponerse al derecho de objeción de conciencia de los médicos a no practicarlo.

Sin embargo, para García es un «fracaso» que «sólo el 0,7 % de los abortos» se realicen en Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid. Según ha expuesto la líder ‘errejonista’, más del 99 % de los abortos que se realizan en la red pública madrileña se derivan a clínicas privadas. Es decir, aunque la Sanidad madrileña cubre la intervención ésta suele realizarse en clínicas específicas para ello en lugar de en los hospitales habituales.

En este sentido, Más Madrid ha presentado este martes en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha en un Plan que garantice la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Sanidad Pública.

«Los testimonios que hemos conocido estos días son desgarradores a la par que bochornosos. Es inaceptable que las madrileñas que ejercen su derecho al aborto tengan que hacerlo acudiendo a clínicas privadas en las que, además, se ven sometidas a acoso y hostigamiento en la puerta. La Comunidad de Madrid debe garantizar que se cumpla la ley y se proteja a todas las mujeres que pasan por un momento ya de por sí duro y difícil», ha afirmado la diputada de Más Madrid en la Asamblea Loreto Arenillas.

Tanto Mónica García como Loreto Arenillas han participado esta tarde en una concentración «por un aborto libre y gratuito» en la Comunidad de Madrid.