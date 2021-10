La líder de Más Madrid, Mónica García, se ha hecho una camiseta para fardar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha «insultado». La diputada errejonista ha posado muy sonriente en su despacho de la Asamblea de Madrid con la camiseta en la que puede leerse «A mí también me ha insultado Ayuso».

Una performance que desde Más Madrid aseguran que no estaba planeada sino que han hecho la camiseta de forma exprés esta mañana, pero que a tenor de la intervención de García en el Pleno de este jueves parece que no ha sido algo espontáneo.

García ha comenzado su intervención recriminando los supuestos insultos que la ha profesado la presidenta madrileña. «Me conformaría con que no insultase (…) Pida perdón a las mujeres que abortan y a los inquilinos por los insultos que les dijo ayer. No son los primeros ni los últimos, las personas que hacían cola en las colas del hambre eran mantenidos subvencionados, los sanitarios somos unos ladrones y unos boicoteadores, los ecologistas queremos volver a las cuevas, el resto de comunidades eran inútiles porque no sabían vivir a la madrileña durante la pandemia y una servidora es una pija con la boca mustia y con tirabuzones, y así un largo etcétera de insultos con sindicatos, progresistas, colectivos LGTBI, feministas, presidentes, papas… luego dirá que es la izquierda la que colectiviza, pero usted está creando el colectivo mayor de España, el de las personas insultadas por Ayuso», ha manifestado.

Inquilinas, sanitarios, mujeres que han abortado, feministas, colectivo LGTBI, sindicatos, colas del hambre… A mí también me ha insultado Ayuso, ¿y a ti? pic.twitter.com/gbGa6BI9EM — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 14, 2021

Según fuentes de Más Madrid, la formación se ha visto «desbordada» por la buena acogida que ha tenido la camiseta en redes con «muchísima gente» pidiendo una. Así, afirman que lo más seguro es que liberen el contenido para que «la gente pueda hacer la suya propia o adaptar el diseño al merchandising que quiera».

Mónica García se hace la víctima por los supuestos insultos de Ayuso, pero, sin embargo, ella se ha negado a condenar otros insultos que ha recibido la dirigente madrileña como cuando después de una manifestación en Madrid el pasado mes de julio por el asesinato del joven Samuel en Galicia, los manifestantes comenzaron a gritar «Ayuso, fascista, estás en nuestra lista».

Desde el Partido Popular no han tardado en responder a esta provocación y su portavoz, Alfonso Serrano, ha hecho un montaje con la camiseta de Mónica García en la que han cambiado el mensaje sobre Ayuso por una foto de cuando la diputada simuló que disparaba con una pistola al consejero Economía, Javier Fernández-Lasquetty, durante un Pleno en la Asamblea. Una imagen que han acompañado del mensaje «Para dar lecciones de respeto te pega más esta».

Para dar lecciones de respeto te pega más ésta https://t.co/P0d3vmFjRP pic.twitter.com/3jrHVW71Ny — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 14, 2021

Además, el Grupo Popular en la Asamblea ha tuneado también la camiseta de Mónica García y le ha incorporado distintos mensajes como «Yo he cobrado doble», «Tengo fincas en Cercedilla que no declaro» y «Yo he boicoteado el Zendal».

Y a ti, ¿qué camiseta de Mónica García te gusta más? pic.twitter.com/GNtWsK9ORV — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) October 14, 2021

Pero la campaña de victimismo de Más Madrid no termina en la camiseta, sino que también ha sacado una suerte de juego en sus redes sociales para construir un insulto que atribuyen a Ayuso y ha lanzado un hashtag que dice «Ayuso me insulta».

El juego consiste en elegir el mes en le que has nacido al que corresponde un insulto y los días del mes al que corresponde otro y crear así frases del tipo: «Socialcomunista con tirabuzones», «Feminazi con rebequita en misa» o «Indigenista de la izquierda caviar».